Kapcsolatok • Prince Jó hír a Prince rajongóknak Prince 35 lemezét újra megjelenteti a Sony Music. Az amerikai megakiadó a két évvel ezelőtt elhunyt sztárzenész örökségét kezelő Prince Estate-tel állapodott meg. A szerződés értelmében tizenkilenc Prince-lemez terjesztésének joga azonnali hatállyal átkerült a Sony-hoz. Az 1995 és 2010 közötti időszak albumai a Sony Music Entertainment leányvállalata, a Legacy Recordings címkéje alatt válnak ismét elérhetővé világszerte.



A Sony Music honlapján olvasható közlemény szerint az újra forgalmazott Prince-lemezek között van a The Gold Experience (1995), az Emancipation (1996), a Rave Un2 The Joy Fantastic (1999), a The Rainbow Children (2001) és a 3121 (2006) is, akárcsak az eredetileg a Sony által terjesztett Musicology (2004) és a Planet Earth (2007). A megállapodás alapján a 2014-2015-ben kiadott Prince-albumok is ismét elérhetőek lesznek a jövőben.



A szerződés szintén kiterjed az 1995 után megjelent kislemezek, b-oldalak, remixek, albumon nem szereplő számok, koncertfelvételek és zenei videók újraforgalmazására.



A Sony/Legacy terjesztői jogok 2021-től tizenkét további, 1978 és 1996 között a piacra került Prince-lemezre is vonatkozni fognak, de csak az Egyesült Államokban. Ezek között van a Prince (1979), a Dirty Mind (1980), a Controversy (1981), az 1999 (1982), az Around the World in A Day (1985), a Sign 'O' the Times (1987), a Lovesexy (1988), a Diamonds and Pearls (1991), a Love Symbol (1992), valamint az olyan slágerek, mint a Little Red Corvette, az I Wanna Be Your Lover vagy a Raspberry Beret. Prince legsikeresebb lemezére, az 1984-ben megjelent Purple Rainre a szerződés nem terjed ki.



Prince, a popzene történetének egyik legsikeresebb előadója és dalszerzője mintegy három évtizedes pályája során negyven stúdióalbumot készített és több mint százmillió lemezt adott el. Harmincszor jelölték Grammy-díjra, amelyet hét alkalommal meg is kapott, emellett a legjobb filmzenéért járó Oscar-díjat is nyert 1985-ben.



A zenész idén lett volna 60 éves. Az énekes-zenész holttestére két évvel ezelőtt, a Minneapolis közelében fekvő Paisley Park-i otthonának liftjében találtak rá. Halála hivatalos okaként a fentanil fájdalomcsillapító extrém túladagolását állapították meg. [2018.07.16.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Gitár és Basszusgitár oktatás szolgáltatás » oktatás [2018.07.11.]

Énekesnőt dallamos poprockhoz zenész » énekes/énekesnő/vokalista [2018.07.01.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu