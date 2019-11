Győrbe is elhozza a körszínpadot a Tancsapda Egy héttel a megjelenés után dupla platina lett a Liliput Hollywood. A Tankcsapda harmincéves, közel kétszáz dalt, tizennégy stúdióalbumot alkotott az évek során. Lukács Laciékkal Győr belvárosában találkoztunk, ahol beszéltek a T30 körszínpados koncertsorozatról is. Az Audi Aréna Győrben már zajlanak az előkészületek a november 16-i nagykoncertre. Fontos a zenekarnak a vidék, ezért nem Budapestre hívják a rajongókat, hanem elviszik a körszínpados, látványelemekkel megtűzdelt koncertshow-t a nagyvárosokba. Novemberben és decemberben hat csarnokban és arénában látható ez a nagyszabású produkció, amelyre leginkább a megnövelt küzdőtér, és a minden oldalról egyformán látható, hallható zenekar jellemző. – Emocionális, érzelmektől vezérelt emberek vagyunk, maximálisan a szívünkkel gondolkozunk, az érzelmek benne vannak a dalainkban. Ez a mostani lemezre maximálisan igaz, mindenki beletette a magáét, mindhármunk véleményezése, odafigyelése benne van a Liliput Hollywoodban – mondta Lukács László. A harmincéves zenekar munkásságát a napokban sok kritika érte, az új lemezt sokan, sokféleképpen elemezték, boncolgatták. Erről is beszéltek a fiúk, kemény véleményük van. Fejes Tamás hangsúlyozta, a megalapozott negatív kritikával nincs gondjuk, s köszönik, nagyon jól vannak, megy tovább a rock 'n' roll. A gond a stílussal és a hangnemmel van, a zenéjük nem bírja el a hazugságokat. Sidlovics Gábor szerint a Tankcsapda mindig is vállalta, hogy ha valaki megszólítja őket, akkor arra válaszolnak. Így lesz ez ezután is, akár dalba fűzve is megtalálhatja mindenki a válaszokat. A rajongóknak pedig azt üzenik, hogy érzik a szeretetüket, s ezekben a dedikálós, rohangálós, koncertre készülős napokban igazán jólesik a törődés. A nagy bejelentés az interjú végén történt meg: az Audi Aréna Győrben bemutatkozik a Liliput Hollywood és A világ posztol dal is. Forrás: Győr+ Média

