Bemutatókra készül a Madách Színház karácsonykor! Novemberben indult a SzínpadON, a Madách Színház online színháza. Nem a járványhelyzet miatti bezárások indokolták ezt kizárólag, hanem az a tapasztalatunk is, hogy a tavaszi hullám idején létrehozott és élőben közvetített előadásainkat Stockholmtól Sydney-ig sok országban, határon túli magyarlakta területeken és vidéken élők is nagy létszámban követték. A SzínpadON előadásait kifejezetten az online térre hozzuk létre, új bemutatókat tartunk. Nem korábbi előadásaink felvételeit tesszük közzé, hanem élőben közvetítjük új előadásainkat. Ez persze technikailag is új kihívást jelent a Madách Színháznak, hiszen a rendezés, a világítás, és a kameramozgások mind azt tartják szem előtt, hogy a néző végül élő színházi élményt kaphasson. Decemberben zenés előadások premierjére készülünk SzínpadON! December 26-án mutatjuk be első musical-előadásunkat, Az Operaház Fantomja főszereplőinek duettkoncertjét. Fonyó Barbara és Csengeri Attila a zeneirodalom egyik leghíresebb musicaljének slágerei mellett saját kedvenc dalaikat is elhozzák.



Fonyó Barbara édesanyjától, Kállai Boritól már kisgyermekként a zene szeretetét tanulta. És még annyi minden mást is, amiről Barbi megoszt majd néhány történetet a koncerten is.



A Sakk című musical szerzői sok szálon kapcsolódnak a Madách Színházhoz: Benny Andersson és Björn Ulvaeus az ABBA tagjaiként a Mamma Mia! alkotói is, Tim Rice pedig a József és a színes, szélesvásznú álomkabát és a Jézus Krisztus Szupersztár szövegírója is. Csengeri Attila a Sakk egyik dalának előadása előtt Kaszás Attiláról is mesél majd. December 27-én a Mamma Mia! főszereplői: Kováts Kriszta és Sasvári Sándor várja a nézőket. Hat éve játsszák Donna és Sam szerepét a Mamma Mia! előadásunkban, de évtizedek óta a musicalszínpadok sztárjai. Az előadásokon a művészek a dalokhoz fűződő nagyon személyes, vicces vagy megható történeteiket is elmesélik. Kováts Kriszta életének másik legfontosabb előadása (a Mamma Mia! mellett) az Evita volt. Magyarországon először ő játszhatta el Eva Perón szerepét. Decemberben újra elénekli majd egyik dalát Andrew Lloyd Webber musicaljéből.







A Mamma Mia! főszereplőinek duettkoncertje előtt Szulák Andrea, a csodálatos díva mesél majd. Miatta is érdemes csatlakozni!



A jegyvásárláshoz Nagy Sándos, a Madáh Színház művésze nyújt segítséget:







