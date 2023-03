Robbie Williams budapesti koncertjén nemcsak a hang és a humor dominált, hanem az emberség is

Hat év után újra Budapesten lépett fel Robbie Williams. A The XXV Tour elnevezésű európai koncertkörútja a 25 éves szólókarrierjének állított méltó évfordulót. A turné január 20-án indult Bolognában, de fellépett – többek között – Hamburgban, Koppenhágában, Stockholmban, Amszterdamban, sőt Budapest után egyenesen Bécsbe ment, de a párizsi és a barcelonai közönség sem marad ki feledhetetlen Robbie-élményből. Mert bizony az volt: Robbie Williams, ahol megfordul, ott felperzseli a színpadot!

Az idén 49. életévét betöltő énekes karrierje a Take That együttessel kezdődött 1990-ben. Mindössze öt évet töltött el a fiúbandával, akikkel közösen 25 millió lemezt adott el, de 25 évvel ezelőtt úgy döntött inkább szólókarrierbe kezd. A mai 30-as, 40-es korosztály még jól emlékszik az akkoriban, gombamód szaporodó fiúcsapatokra, bár személy szerint én, valamilyen megmagyarázhatatlan oknál fogva, irtóztam tőlük… Így fordulhatott elő, hogy amikor a 2000-es évek elején megszerettem Robbie Williams zenéjét sejtelmem sem volt karrierje első öt évéről. Visszanézve a történelemben – mert már az – nem maradtam le semmiről, hiszen a brit fenegyerek jó érzékkel hagyta ott a Take That együttest és vált Anglia egyik legismertebb előadójává. Csak érdekességként: a Wikipédia szerint több albumot adott el az Egyesült Királyságban, mint bármelyik másik brit szólóénekes a történelem során. 70 millió lemezt (55 millió albumot és több mint 17 millió kislemezt) adott el eddig összesen az egész világon. Még a Guinness Rekordok Könyvébe is bekerült, amikor meghirdette 2006-ban a világkörüli turnéját, mert egyetlenegy nap alatt 1,6 millió koncertjegyet adott el.

Robbie Williams koncert képekben - klikk a fotóra



Robbie Williams ma már velünk élő „legenda”, aki a Papp László Budapest Sportarénában azt is megmutatta, hogy miért érdemelte ki ezt a jelzőt. Korából legalább tíz évet biztosan letagadhatna, friss volt és energikus. Ma már nyoma sincs annak a Robbie-nak, aki alkohol-, drog- és mentális problémákkal küzdött. Ma jól van és ezt – saját maga elmondása szerint – a feleségének és a közönségnek köszönheti.

A budapesti koncertje nemcsak arról szólt, hogy egymás után lenyomta a dalokat – volt sok minden: No Regrets, She's the One, Feel, Angels, Let Me Entertain You, Come Undone, Rock DJ – hanem, hogy megmutatta az érzelmes, kissé szentimentális oldalát és elővette a humorát is. Akár stand up comedyként is meghirdethette volna a koncertet, mert a dalok között sokszor többet beszélt, mint amennyit énekelt, de úgy tűnt, a közönség vette a lapot. Egyébként is kihasznált minden lehetősége, hogy kapcsolatba kerüljön az Aréna publikumával. A wc-re siető lányoknak még egy dalt is énekelt, a férfiról, akit felhívott a színpadra azóta kiderült, hogy már 20 éve is kiválasztotta, a végén pedig a „Brigite”-el való párbeszéde kifejezetten irigylésre méltó volt. Itt jegyezném meg, hogy a hölgy profi módon kezelte a helyzetet, amiben valószínűleg inkább elájult volna a gyönyörtől.

Szóval Robbie Williams olyan show-t csinált, ami ebben a már-már futurisztikus világunkban nagyon is emberi volt. Elérhetővé tette nem csak a zenéjét, hanem önmagát is. A koncert végén előkerült egy piros-fehér-zöld sál, amit a nyakába rakott és mikor a kamera közelről mutatta, bizony úgy tűnt a LED-fal képén, hogy néhány könnycsepp jelent meg a szemében. Hála vagy boldogság? Talán mind a kettő, sőt még akár a fáradtság is. Ám az is biztos, hogy egy olyan előadóművész, akit hiába tölt meg sportcsarnokokat a világ bármely részén, még mindig nem hiszi el, hogy képes erre.

Egyébként a XXV albuma már a megjelenésének első hetében rögtön a slágerlisták élére került. Megszerezte a 14. angol slágerlista vezető címet, ezzel az eredménnyel megdöntötte saját, a legtöbb brit No1 albumot magáénak tudó szólóelőadó rekordját. Előzőleg Elvis Presley 13 listavezető albumának rekordját döntötte meg a 2019-es karácsonyi lemezével. Csak a The Beatlesnek van több angol slágerlista vezető albuma. Ezzel minden idők két legnépszerűbb művészének egyike, csak Paul McCartney eredményesebb nála. De talán ne legyen sok kétségünk abban, hogy nem fog itt megállni, és a XXV után is van élet… Mi pedig várjuk vissza Budapestre!



M.Adri

Fotó: Petró Adri

[2023.03.22.]