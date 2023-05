Súlyos brit zenekarokat hoz Budapestre a Gojira

Örömhír a rajongóknak: kevesebb mint egy évvel előző fellépése után tér vissza Budapestre a Gojira. A francia extrém metal csapat koncertje mindig igazi élményt kínál, amit június 12-én két különleges vendég: a Conjurer és az Urne produkciója tesz majd teljessé.

Ezúttal szerencsére nem kell 5 évet várni a Duplantier testvérekre Budapesten: június 12-én ismét Budapesten játszik a Gojira. A Barba Negra tágas új helyszínén, a Red Stage-en a Fortitude lemez dalai és a klasszikusok mellett minden bizonnyal elhangzik majd az új, Our Time Is Now című nóta is, aminek megjelenésekor a csapat Mahsza Amíniről, az iráni erkölcsi rendőrség által megölt fiatal nőről is megemlékezett, kifejezve támogatását az elnyomás ellen küzdő iráni nők felé.







Az idei turnéra két ígéretes és masszív brit heavy metal csapat, a Conjurer és az Urne kíséri el a franciákat. A Conjurer Páthos című második nagylemeze tavaly jelent meg a Nuclear Blastnál. Már azt ezt megelőző Mire is a post metal ígéretes és sokat dicsért példája volt, de a srácok azt ígérték, hogy erre lemezre „még jobban” összekapják magukat zenei kreativitás és a technikai megvalósítás terén, és a visszajelzések alapján ez sikerült is. Az új album sok rétegű, nem könnyű hallgatnivaló, amiről a Sumac, a Mastodon vagy éppen a Gojira juthat eszünkbe. Az 50 perces lemez dalait egyszerre dominálja az esztétika és a súlyosság, és a négyes ezt a maradandó élményt nyújtja a színpadon is.







Az Urne szintén a csatornán túlról érkezik, Serpent & Spirit című első lemezükkel. A háromtagú, londoni stoner / sludge metal csapatot persze nem kezdők alkotják: Angus és Joe a Hang The Bastard nevű csapatban már több mint 15 éve kezdte a közös zenélést. Friss lemezüket a Kerrang a szigetországi metal új, erőteljes képviselőjeként jellemzi, ami szintén nem adja könnyen magát, és elsőre kaotikusnak is hathat, de a Mastodon és a Gojira kedvelői biztosan megtalálják benne a kedvükre való nótákat.







A három csapatra már csak egy kicsit kell várni: június 12-én a Barba Negra Red Stage-en játszanak. Jegyek még kaphatók!

2023. június 12., hétfő 18 óra

Budapest, Barba Negra Red Stage

Gojira, Conjurer, Urne koncertek

Belépő: elővételben 12.900 Ft, a koncert napján 14.900 Ft

Jegyek kaphatók Ticketportal hálózatában és a rock1 oldalon.

[2023.05.10.]