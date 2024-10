Kísérletezős elektro-rock hyperpop-metallal keverve: Budapesten játszik a Blackout Problems és a Lake Malice Október 10-én végre saját turnén tér vissza Budapestre a német rockzenei szcéna lendületes és feltörekvő képviselője, a Blackout Problems. A müncheniek egy nem kevésbé különleges anime-hyperpop-metal duó, a Lake Malice társaságában játszanak majd a Dürer Kertben, ahová egy közös dallal is készülnek. A 2012-ben indult müncheni zenekar, a Blackout Problems mára képes volt egyedi zenei világot kialakítani alternatív, elektro rock és post-hardcore elemek felhasználásával. A csapat eredetileg egy jóval egyszerűbb rock hangzással indult, de aztán a srácok inkább a kísérletezős irányt választották, punk, elektronikus és popzenei elemekkel, a szövegekben pedig társadalmilag fontos, aktuális témákkal, mint például az egyén és a közösségek nehézségei a hétköznapokban, vagy a természeti környezetünkkel kapcsolatos kihívások. A csapat a 2021-es Dark album dallamos, jól énekelhető rock dalaival vált szélesebb körben ismertté. Ebben nem csak a DIY szellemiségű, a lemezeit sokáig saját gondozásban (a Munich Warehouse-nál) kiadó hozzáállásuk segítette őket, hanem az elsöprő lendületű koncertjeik is. A mostani turnén Riot című, februárban megjelent lemezüket mutatják majd be, amely sajátos módon, egy egyetlen kisfilmmé összegyúrt klip formájában is megjelent. A nagylemezt követően, idén szeptemberben megjelent új projektjük is jól illeszkedik abba az átgondolt, DIY szellemiségű alkotómunkába, ami a Blackout Problems-re jellemző. Ezúttal az aktuális turné vendégzenekarával, a brightoni Lake Malice-szel készítettek egy közös dalt: a Quicker Than Death megtartja a németekre jellemző érzelmes, tartalmas mondanivalót, de zeneiségében a korábbiaknál is pörgősebb, energikus elektro-rock nótát hoztak össze. A két csapat közösen vett részt a dal produceri feladataiban, a hangmérnöki munkát pedig az Enter Shikariból ismert Rue Reynolds végezte el. A Lake Malice persze önmagában is nem mindennapi élményt kínál majd: az Alice Guala és Blake Cornwall által alapított angol formáció a japán animék kép világába öltözve ötvöz hyperpop és metal elemeket. Az elmúlt év egyik legnagyobb áttöréseként ismerték el őket a szigetországban, bemutatkozhattak már az Enter Shikari vagy a Skindred előtt is. A Post Genesis című debütáló EP idén jelent meg, rajta a Mitsuko című dallal. A közös dalt a két csapat természetesen élőben, közösen is előadja majd, Budapesten október 10 -én, a Dürer Kertben. Jegyek még kaphatók!

a Concerto Music bemutatja: Riot Tour

2024. október 10., csütörtök 19 óra

Budapest, Dürer Kert

Blackout Problems, Lake Malice koncertek

Belépő: elővételben 7.900 Ft, a koncert napján 8.900 Ft

