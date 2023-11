Szülinapra készülnek - 20 éves lett a Madách Színház sikerdarabja Az Operaház Fantomja bár nem öregszik, a Madách Színházban mégis a huszadik születésnapját ünnepelték. Andrew Lloyd Webber – immár klasszikusnak mondható – darabját éppen 20 éve mutatták be Magyarországon, Szirtes Tamás rendezésében. A Madách Színház 2003. május 30-án mutatta be a musicalt, de, ahogy Szirtes Tamás az ünnepi estén elmondta, megesik, hogy a családi születésnapokat sem akkor tartjuk, amikor az éppen van, így a Fantom jubileumi előadása is novemberre került. A darab londoni ősbemutatója még 1986-ban volt. Gyorsan hatalmas népszerűségre tett szert és a sikerét jól mutatja, hogy mára a világ legtöbbet játszott musicalje lett, megelőzve a Macskákat és a Chicago-t. A musical az elmúlt 36 évben több fontos szakmai elismerést kapott. Díjai között szerepel 3 Olivier-díj, 7 Tony-díj és 7 Drama Desk-díj. A filmhez írt új dal, a Learn to Be Lonely pedig Oscar-díj jelölést kapott. 17 évvel az ősbemutató után került a Fantom Magyarországra. „Életem egyik legnagyobb szerencséjének érzem, hogy Az Operaház Fantomját bemutathattuk itthon” – mondta a novemberi előadás szünetében Szirtes Tamás, az előadás rendezője. A jubileumi estén a Fantom szerepében Sasvári Sándor, Csengeri Attila és Posta Victor, Christine-ként Krassy Renáta, Fonyó Barbara és Mahó Andrea váltotta egymást. Néhány színész ezen az estén játszott utoljára a kultikus előadásban. Így búcsúzott Raul szerepétől Homonnay Zsolt, Fonyó Barbara, Krassy Renáta és Mahó Andrea nem lesz többet Christine, Bencze Ilona és Bajza Viktória pedig elköszönt Madame Giry karakterétől. Az Operaház Fantomja képekben - klikk a fotóra

Az ünnepi előadáson Andrew Lloyd Webber üzenete sem maradt el: „Hatalmas gratuláció a Madách Színháznak Az Operaház Fantomja huszadik évfordulójához. A Madách produkciója a talán leghosszabb ideje futó nem angol nyelvű előadás a Fantom történetében. Gratulálok a művészeknek és a stábnak a munkájukhoz, az előadás iránti elkötelezettségükhöz, és köszönöm a magyar közönségnek, hogy részesei lettek a Fantom történetének” – küldte a budapesti társulatnak a zeneszerző. A párizsi Operaház leszakadt csillárja poros, de az előadásra ezt jelzőt nem akarják megvárni, így 20 év után helyén való a frissítés. A régi szereplők helyett újak állnak be, akik remélhetőleg tovább írják a Fantom sikertörténetét. Christine szerepében Jenes Kitti, Haraszti Elvira és Széles Flóra lép ezentúl színpadra. Raoul-ként Solti Ádám mellett Borbély Richárd és Jenővári Miklós mutatkozik be, Monsieur André szerepében pedig Sánta László csatlakozott a produkcióhoz. Aki pedig most elkezdte sajnálni, hogy lemaradt a 20 éves évfordulóról az siessen, november 19-ére – estére – még hátha kap jegyet, amikor is „megismétlik” az ünnepi produkciót.



