Dán világsiker a Szigeten, a Még egy kört mindenkinek betétdalával

A What a Life című dallal világhírűvé vált dán trió idén csak a Szigeten lép fel Dánián kívül. Emil Goll és társai meséltek a filmről, a zenéről és a jövőbeli terveikről.

Egy kultikussá vált dán sikerfilm, a Még egy kört mindenkinek betétdalával lett Európa-szerte ismert a Scarlet Pleasure. A csapat idén Dánián kívül csak a Szigeten vállalt fesztiválfellépést, a Revolut Színpadon ad koncertet pénteken kora este.

Az Emil Goll (ének, gitár), Alexander Malone (basszusgitár) és Joachim Dencker (dob) felállású Scarlet Pleasure 2013 óta létezik, és karrierjükben egy véletlen hozott fordulatot.

A Még egy kört mindenkinek című dán filmdráma, amelyben számos érdekes zene hangzik el, 2020-ben került a mozikba. A történetben gimnáziumi tanárok letesztelik, igaz-e az állítás, hogy a folyamatos, enyhe spicces állapot kreatívvá tesz. A kezdeti felszabadultság aztán persze alkoholizmusba fordul, a filmben mégis számos vicces jelenet szerepel.

"A rendező, Thomas Vinterberg felesége, Elena nagy rajongónk volt. A What a Life című dalunk már a film előtt egy évvel kijött, sokan kedvelték, de akkor azért nem lett nagy sláger belőle. Amikor Thomas a filmhez keresett dalokat, mintegy nyolcszázat hallgatott meg, főleg régi, hetvenes évekbelieket, de aztán a neje felhívta a figyelmét a mi dalunkra, és a rendező úgy találta, a What a Life nagyon illik a filmbe. A bemutató után robbant be a dalunk, kis késéssel" - mesélte Emil Goll az MTI-nek adott interjúban.

A film a Scarlet Pleasure tagjainak is nagyon tetszett; Alexander Malone úgy fogalmazott, hogy hatalmas élmény volt számukra bekerülni egy mozifilmbe. Emil szerint továbbra is nyitottak filmes munkákra, és a kapcsolat is megmaradt Thomas Vinterberggel, így elképzelhető a folytatás.

A Scarlet Pleasure zenéje kellemes R&B-s, soulos, funkos popzene, ahogy az énekes fogalmazott, a dallamosság a legfontosabb számukra, "hogy a dolog felemelő legyen, miközben sokszor a melankólia is jelen van benne". A csapat hallgatottsága napjainkban többszázmillió streamnél jár a különböző platformokon, dalaik rendszeresen szerepelnek a dán slágerlistákon, az elmúlt években számos fesztiválszereplésük volt, fő fellépők voltak a legendás dán rendezvényen, a Roskildén.

"Egyelőre nincs összehasonlítási alapunk a Szigettel, hiszen most vagyunk itt először, és csak néhány órája érkeztünk, de nagyszerű, amit itt tapasztalunk, sokkal tisztább és sokszínűbb, mint a Roskilde. Idén valahogy úgy alakult, hogy Dánián kívül nem lépünk fel fesztiválon, csak a Szigeten"

- mondta Alexander Malone.

Emil Goll felidézte, hogy amikor még iskolai zenekarként összeálltak, a Red Hot Chili Peppers volt számukra a legfontosabb zenei hatás. "Mostanában mindenféle zenékre nyitott vagyok, például sok dán tradicionális zenét hallgatok, akárcsak kelet-európai folkzenét. Inkább a dallamok, a hangszeres játék varázsol el, nem annyira egy-egy konkrét tájegység népzenéjét keresem" - jegyezte meg az énekes.

A zenekar 2019-es, 24/7 című dala egyfajta tiszteletadás a country királynője, Dolly Parton előtt.

"A country egyáltalán nem áll távol tőlünk, ha megnézi, a What a Life-ban is van egy countrys akusztikus rész" - tette hozzá a dobos Joachim Dencker.

A zenekar eddig négy albumot - Youth Is Wasted on the Young (2016), Limbo/Legune (2018), Garden (2020), Pompeii (2023) - készített, a legutóbbi kislemez, a Discoteca megjelenése óta is eltelt már egy év. A Scarlet Pleasure olyan ismert producerekkel dolgozott együtt korábban, mint Om'Mas Keith és Ronni Vindahl, utóbbi portfóliójában Frank Ocean, Jay-Z és MO neve is szerepel.

Emil Goll az MTI-nek elmondta: a Scarlet Pleasure egy néhányszámos EP dalain dolgozik, ezek a tervek szerint szeptemberben fognak megjelenni.

[2025.08.10.]