Klasszikus mesék elevenednek meg az UP Rendezvénytérben

Lenyűgöző látvány, időtálló mondanivaló – az új évadban Iványi Árpád rendezésében kel életre Hamupipőke és Hókirálynő halhatatlan története. A jól ismert történetek mélységet, humort és lélegzetelállító vizuális világot kapnak, így nemcsak a kicsiket, de a nagyokat is egyaránt magukkal ragadják.

Hamupipőke, az árvalány klasszikus történetének legújabb színpadi változatát szeptember 20-án láthatja a közönség az UP Rendezvénytérben, ez lesz egyben a Budapest Playhouse független produkciós műhely új évadának nyitóelőadása is. Az alkotók célja – akiknek olyan színházi csemegék kötődnek a nevükhöz, mint a Karinthy Színház-beli Tortúra és a RaM-ArTban futó FAT PIG –, hogy olyan történeteket meséljenek el, melyek élni segítenek, inspirálnak és erőt adnak a nézőknek. A mesevilág legismertebb klasszikusainak bámulatos színpadi változatai most elsősorban a gyerekeknek szólnak. Hamupipőke történetét a Hókirálynő bemutatója követi november 15-én és a közeljövőben várható még Csipkerózsika és Aladdin meséje is. A Budapest Playhouse új előadásaiban a klasszikus történetek vadonatúj arcukat mutatják – látványos, érzelmes, elgondolkodtató formában.

Iványi Árpád rendező eredetileg látványtervezőként kezdte a pályáját, de mindig a történetmesélés volt számára a legfontosabb. Már gyerekként bábszínházat készített, majd egészen fiatalon börtönökben rendezett előadásokat az elítélteknek a metodista egyház keretein belül. Számos emlékezetes színházi rendezése mellett dolgozott látványtervezőként nagy hollywoodi produkciókban, és az ő nevét dicséri számos nagy sikerű Recirquel előadás látványvilága is. Jelenleg ismét Vági Bencével dolgozik látványtervezőként a Millenárison debütáló minden eddiginél nagyobb Walk My World c. immerzív shown, de az ő innovatív koncepciója nyomán született újra az évről évre egyre sikeresebb az augusztus 20-i tűzijáték dramatizált show-ja is, a Tűz és Fények Játéka, melynek művészeti rendezője. A drónokkal, narrációval és fényfestéssel kiegészülő show nagyszabású módon mesél a magyar történelem különböző korszakairól.

„Számomra mindig a történet a kiindulópont, ehhez kapcsolódik organikusan a látvány. Imádom azt a kreatív folyamatot, amikor megteremthetek egy egész világot, és minden apró részletet úgy építhetek fel, hogy az összeállva egy egész, összefüggő élményt nyújtson. Már gyerekként lenyűgöztek a látványos előadások, a nagyszabású filmek, és ezt a csodát most én is átadhatom a kicsiknek.” – mondja. A rendező szándéka szerint ezek a mesék nem csupán szórakoztatnak, de valódi tartalmat, az élethez nélkülözhetetlen üzeneteket közvetítenek a gyerekeknek, amiből erőt meríthetnek és példaképeket állíthatnak, valamint fejlesztik a kicsik vizuális, esztétikai kultúráját, amit a mai digitális világ erősen eltorzít. „A csoda számomra azt jelenti, hogy az ember megőrzi a hitét önmagában – és abban, hogy ha ez a belső erő megvan, akkor nincs leküzdhetetlen akadály. Hamupipőke és a Hókirálynő története is ezt az üzenetet hordozza az én olvasatomban. Olyan mesét szeretnénk elmesélni a gyerekeknek, ami megerősítheti bennük, hogy bízzanak magukban és akkor nem kell félniük az esetleges bajoktól.”

A művész számára az egységes színpadi világhoz és látványhoz az is hozzátartozik, hogy mindig a legmegfelelőbb karaktert keresse meg a szerepekre. A Hamupipőke és a Hókirálynő címszerepeiben Esti Laurát láthatják majd a nézők, akiben „a klasszikus hercegnők belső ereje és a modern mesék hősnőinek karizmája” ötvöződik. A színésznőt gyerekként fedezte fel a divatvilág és topmodellként bejárta a világ kifutóit, ám valójában mindig a színészet érdekelte. A négy nyelven beszélő lány nemzetközi színi tanulmányokat folytatott és kisebb szerepeket kapott amerikai filmekben. Az elmúlt időszakban már jelentős szerepekben állhatott kamera előtt, egy nagyszabású angol nyelvű rádiójátékban pedig a főszerepet alakíthatta. A Hamupipőke címszereplőjeként először mutatkozik be a színpadon. Hercegként a partnere, a Keresztanyu sorozat sármos rosszfiúja, Petri Viktor lesz.

A mesék színtere az újpesti UP Rendezvénytér, mely az egyik legmodernebb és legkényelmesebb színházi tér a fővárosban. A modern technikával felszerelt, jól megközelíthető kulturális központ ideális helyszín a családi szórakozáshoz – a nézőtérről mindenhonnan kiváló rálátással a színpadra, számos mosdóval és parkolóhellyel, így a nagycsaládok is kényelmesen élvezhetik az előadásokat.

Az előadások időpontjai és a jegyek elérhetők a produkció weboldalán, a mesejátékok 5 éves kortól ajánlottak!

 

[2025.08.13.]

