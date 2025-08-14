Egy korszak hangja örökre elhallgatott

Egy korszak hangja örökre elhallgatott – búcsú Tamás Lászlótól, az Echo együttes alapítójától

2025. augusztus 9-én, életének 84. évében, elhunyt Tamás László, dobos, dalszövegíró, mérnök, alkotó, és mindenekelőtt ember, aki dalokban hagyta ránk a szívét. Távozásával nem csupán egy zenész ment el, hanem egy egész korszak egyik utolsó hírnöke.

1941-ben született Nagykanizsán. Gyermekkora óta magában hordozta a zenei ritmust, amit előbb iskolai zenekarokban, majd egyetemistaként adott hallgatóinak a világnak. A Budapesti Műszaki Egyetem gépészmérnöki karán ismerkedett meg azokkal a társakkal: Markó Józseffel és Szilvássy Zsolttal –, akikkel 1962 elején megalapította az Echo együttest. Az együttes hamar a magyar könnyűzenei élet meghatározó szereplőjévé vált.

Tamás László személyisége egyszerre volt pontos, fegyelmezett, mint a mérnöki rajz, és szabad, mint a dallam, amely a hallgató szívéig talál. Legismertebb szerzeménye, a „Gondolsz-e majd rám?” – Varannai István zenéjével és saját dalszövegével – 1967 őszén jelent meg, s nemcsak sláger lett, hanem generációk közös emléke, amely ma is felcsendül rádiókban, koncerteken, családi összejöveteleken.

Harmincöt éven át élt két hivatásnak: a zenének és a mérnöki pályának. Mindkét területen maradandót alkotott. Az Echo együttes dobosaként ritmust adott a daloknak, mérnökként pedig formát adott álmoknak.

Barátai, zenésztársai úgy emlékeznek rá, mint arra az emberre, aki soha nem felejtette el, honnan indult, és aki mindig nyitott szívvel fordult azok felé, akiknek szüksége volt egy jó szóra vagy egy baráti tanácsra.

Most, hogy már nem ül ott a dobok mögött, és nem halljuk új szövegeit, csupán a csend marad. De ez a csend nem üres – tele van a múlt hangjaival, a dallamokkal, amelyeket nekünk adott. Tamás László itt marad velünk minden refrénben, minden régi felvételen, minden együtt énekelt sorban.

Ahogy legismertebb dalának címe kérdezi: „Gondolsz-e majd rám?” – A válaszunk egyértelmű. Igen, gondolunk. Mindig.

Tamás István

[2025.08.14.]