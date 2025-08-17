2025. augusztus 17. | vasárnap | Jácint nevenapja
 
Szandi

Hú, ez jó! - Szandi és szabad életérzés dalban

Szandi „Most élj!” – nyári sláger hangulat, szabad életérzés és töretlen rajongás a legújabb videóban

Augusztus 11-én debütált Szandi legfrissebb dala, a Most élj!, amely már 149,000 megtekintés fölött jár. A zenét Bogdán Csaba, a szöveget Major Eszter írta, a hangszerelés, gitár és mix szintén Bogdán Csaba munkája. A vokált Szandi vállalta, a videót a TBT Stúdióban, Sramek Nándor rendezői és operatőri közreműködésével rögzítették.

A dal üzenete: élvezd a nyarat, engedd el a múltat, és légy szabad, miközben a fülbemászó refrén „Most élj!” a szabadság érzését erősíti.

A kommentek között visszatérő motívum, hogy Szandi dalai továbbra is fiatalosak, energiát adnak és sokak számára örömet okoznak. Többen kiemelik a klip vidám, nyárias, felszabadult hangulatát. Akad, aki nosztalgiával azt írja, Szandi a mai napig elbűvöl, mások szerint a videó „tökéletes, fülbemászó, kellemes nézni és hallgatni”.

Emellett megjelennek kritikus hangok is: van, aki „lüktetést” és rockosabb dallamokat hiányol, míg másokat a klip képi világa fogott meg. Egy néző szerint kifejezetten jó, hogy nem tipikus „cicababa” szerepel a klipben, hanem Szandi maga, bomba formában, inspiráló üzenetekkel.

A “Most élj!” tehát igazi nyári dal lett: fiatalos lendülettel, pozitív szemlélettel inspirál, miközben a visszajelzések alapján továbbra is erős rajongói közösséget mozgat meg.

 

[2025.08.17.]

