2025. augusztus 18.
 
Zempléntől Ausztriáig: újra fesztiválok színpadán a világhírű kamarazenekar

A Liszt Ferenc Kamarazenekar augusztus végén és szeptember elején rangos fesztiválokon lép fel Magyarországon, Szlovákiában és Ausztriában. A közönség Bartók, Liszt, Mendelssohn, Haydn és Dvorák műveit hallhatja tőlük történelmi helyszíneken és neves koncerttermekben. A világhírű együttes ismét bebizonyítja, hogy a klasszikus zene határok nélkül képes összekötni a közönséget.

A nyár végén és kora ősszel több fesztiválon is fellép a Liszt Ferenc Kamarazenekar Magyarországon és Európában.

Az együttes közleménye szerint a Zempléni Fesztiválon, a szlovákiai Symfonia Umenia fesztiválon és Ausztriában az Allegro Vivo Fesztiválon is hallhatja őket az elkövetkező hetekben a közönség.

A Zempléni Fesztiválon vasárnap Benedetto Marcello Bevezetés, ária és presto című műve mellett Mendelssohn 9. C-dúr vonósszimfóniáját és Dvorák E-dúr szerenádját adják elő.

Szeptember 1-jén a szlovákiai Symfonia Umenia klasszikus zenei fesztivál vendége lesz az együttes. Bartók Román népi táncok, Liszt-Wolf Péter 2. magyar rapszódia, Dvorák E-dúr vonósszerenád, Weiner 1. divertimento és Brahms 6. magyar tánc című darabját a Csáky-kastélyban mutatják be.

A Symfonia Umenia Szlovákia egyik kiemelkedő klasszikus zenei fesztiválja, amelyen ritkán hallható műveket és különleges hangszer-összeállításokat is felvonultatnak. A rendezvény fontos szerepet tölt be a nemzetközi zenei élet és a helyi kultúra összekapcsolásában, hiszen az ismert klasszikus darabok mellett érdekes kamarazenei programok is várják a hallgatókat - emelték ki a közleményben.

Az együttes ezt követően az Allegro Vivo Fesztiválon lép színpadra Ausztriában szeptember 5-én. Koncertjükön Bartók Román népi táncok és Haydn C-dúr csellóversenye mellett Liszt 1. Mefisztó-keringője és Popper Magyar rapszódiája szerepel. Az együttes világhírű csellóművész művészeti vezetője, Várdai István a Haydn-csellóversenyben szólószerepből irányítja majd zenésztársait.

A közlemény szerint az Allegro Vivo Ausztria egyik legpatinásabb kamarazenei fesztiválja, mely több mint négy évtizede kínál találkozási pontot a művészek és a zenerajongók számára. A fesztivál különlegessége, hogy a koncertek sokszor történelmi helyszíneken, kastélyokban és templomokban zajlanak. A Liszt Ferenc Kamarazenekar fellépése tisztelgés a fesztivál gazdag zenei hagyománya előtt - hangsúlyozták.

 

[2025.08.18.]

