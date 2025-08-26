"Távol álljon tőlünk, hogy ezt letagadjuk" - megszólalt a Malacka és a tahó frontembere

Tíz év után ismét Malacka és a tahó lemez várható Interjú a zenekar szövegíró-énekesével, Borovitz Tamással.

Régóta nem jelent meg lemezetek, mi ennek az oka?

Kilenc éve jött ki az utolsó, de igazából,ha az eddigi tendenciát nézzük, egyetlen album maradt csak ki. 1996-ban alakult a zenekar, és ötévente jöttek ki a best of-lemezek. Ezt így könnyű volt követni, és jól is hangzott, hogy mindegyik albumunk best of. Az ötödik szülinapon jelent meg az első lemezünk, ez volt a Sertés java, utána a tízéves jubileumra jött ki az Egy deka: zsír!, a tizenötödikre a 15 PiggestHits, és öt évvel később a Malachús(z). Szóval csak a huszonötös hiányzik, azt elvitte a cica. De reményeink szerint a harmincadikra ismét megjelenik egy best of.

Ha 1996 az indulás, akkor, ha jól számolom, ez jövőre lesz esedékes.

Így van. Rengeteg ötletünk van, már csak meg kell valósítani őket.

Volt már cédétek, legutóbb pendrive-ot adtatok ki, most milyen formátumot terveztek?

Ezt még nem döntöttük el, de az biztos, hogy szeretnénk egy teljes albumot. Egy-egy dal talán kijön előbb, de mi hiszünk a nagylemezben. És annyira haladunk a korral, hogy közösségi finanszírozásban szeretnénk megvalósítani – azaz kalapozni fogunk.

A lemezcímek alapján úgy tűnik, nem áll tőletek távol a szójáték és a szóvicc.

Távol álljon tőlünk, hogy ezt letagadjuk.

Milyen témákban születnek az új dalok?

Szabadság, szerelem. Isten, haza, család. Bor, búza, békesség.

Eddig az alternatív és a világzenék, a ska és a reggae domináltak a lemezeken, most is hasonló műfajokra számíthatnak a rajongók?

Arra számítsanak, amire csak szeretnének. Ami biztos: óriási stílusváltásba nem harminc év után kezdünk bele. Az viszont nem kizárt, hogy gyerekzenével bővül a paletta.

Zsolti a béka malacverzióban?

Ez maradjon egyelőre titok, főleg, hogy még mi sem tudjuk.

Mi a helyzet a koncertekkel?

Gőzerővel koncertezünk, csak kisebb a gőz ereje, mint régen. Most nem havonta van két-három koncertünk, hanem évente, de annyival jobbak is a bulik. Egyrészt a valaha volt egyik legjobb felállásban nyomjuk, másrészt ugyanúgy szeretjük egymást, mint harminc éve, és ez szerintem eléggé lejön a színpadról is.

Következő koncert?

Szeptember másodikán játszunk a Kobuciban a Satöbbivel. Ami egyrészt azért jó, mert a Kobuci a legjobb budapesti szabadtéri hely, másrészt azért, mert a Malackát és a Satöbbit a legjobb magyar zenekarok között tartják számon, legalábbis azok, akiknek remek a humorérzékük és az ízlésük.

Koncert facebook esemény: https://www.facebook.com/events/763962242971873/

YouTube: https://www.youtube.com/@malackaesataho

Facebook: www.facebook.com/malackaesataho

Instagram: www.instagram.com/malackaesataho

Honlap: www.malackaesataho.hu

