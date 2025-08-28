2025. augusztus 28. | csütörtök | Ágoston nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
Játék
Zeneletöltés
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 

Ezt hallanod kell, ha szeretsz elgondolkozni. Itt a Lerágott Körmök

A "Római Klub - Lerágott Körmök" egy mély és érzelmes dal, amely az elhagyatottság, a reménytelen várakozás és a viszonzatlan erőfeszítések témáit járja körül.

A szövegben a szerző az égbe kiált, de úgy érzi, senki sem hallja meg, utalva a magányra és a meg nem értettségre.

A dalban ismétlődő motívum a kísérletezés és a csalódás, ahogy a sorok többször is említik a próbálkozásokat ("egyszer még megpróbáltam kétszer nem tévedhettem háromszor megkértem") és a várakozást ("négyszer ígérte hogy jön én ötször vártam is rá").

Az idő múlása ("hat hónap eltelt") és az arcok emléke ("még látom az arcát") tovább erősíti a múltbéli események súlyát.

A muzsika egyaránt ábrázol felülről érkező figyelmet ("ahogy fentről néz most le ránk") és alulról jövő nézőpontot ("ahogy lentről néz fel rád a szakadékem"), ami a perspektívák és az elszigeteltség kettősségét sugallja.

Azoknak ajánlott, akik szeretik az elgondolkodtató, lírai rap zenéket, melyek az emberi kapcsolatok komplexitásával és az érzések mélységével foglalkoznak.

 

[2025.08.28.]

Megosztom:

Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned)
lap teteje
 
gazda szolgáltatás [2025.08.02.]
gazda szolgáltatás [2025.07.29.]		 apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Ma délelőtt érkezett! Rossz hírt közöltek Demjén Ferenc oldalán
Zsidó Gasztronómiai Fesztivál Nyíregyházán - ízek, kultúra és hagyomány egy helyen
Kegyetlen! Ez a dal a bántalmazott nők összes fájdalmát felszínre hozza
Dán világsiker a Szigeten, a Még egy kört mindenkinek betétdalával
Ed Sheeran új klipjében ismét felbukkan Harry Potter sztárja!
"Ez nem csak zene, ez életérzés!" - megjelent a Mulat a Guszti klip
Folk metal és középkori világzene egy estén - Dalriada és Bordó Sárkány a Barba Negrában
Ilyen volt a Rockmaraton 2025 - a nyár legzúzósabb fesztiválja
Lionel Richie koncertjén borsódzott a bőr, nosztalgiázott a közönség
"Brutális lett!" - Mihályfi Luca új klipje nagyon elindult
Stanley Jordan: "A zene elengedhetetlen!" - őserő és virtuozitás a Szegedi Szabadtérin
Augusztus 12-én Exhorder buli a Barba Negrában  
Campus Fesztivál 2025: Rekord után készülhetünk a 18. születésnapra
„Helló, itt Cintula!” - Egy ember, aki örökre távozott, egy hang, amely örökre velünk maradt.
Klasszikus mesék elevenednek meg az UP Rendezvénytérben
A Budapest Parkban debütál a Superalbum
Űjdonság - Csavargónak áll a szél is!
Trokán Nóra és édesapja először együtt a színpadon
Visszhangok és sámán dobok - A MY BABY Budapesten is bemutatja új lemezét

Megnéztük Will Smith koncertjét a Budapest Parkban
Will Smith, minden idők egyik legsikeresebb...

Alphaville, nyolcvanas évek és az örök fiatalság a Parkban
Június 21-én...
Megnéztük a TNT koncertjét a Budapest Parkban - képekkel
Minden évben változik, idén is sokat fejlődött a Sziget Fesztivál
Campus Fesztivál 2025: Rekord után készülhetünk a 18. születésnapra
Ilyen volt a Rockmaraton 2025 - a nyár legzúzósabb fesztiválja
Lionel Richie koncertjén borsódzott a bőr, nosztalgiázott a közönség
beszámolók még