Nem kérünk elnézést: punk/metal/stoner/blues őrület az Amigoban

Budapest legendás, több mint 30 éve működő rock & roll és rockabilly klubját szeptember 19-én, pénteken három olyan zenekar bolondítja meg egy csipet metallal, punkkal és blues-zal, akiknek eszük ágában sincs exkuzálni magukat, ha kicsit megremegnek majd a falakon a bakelitek. A „Nem kérünk elnézést” fedőnevű bulin a belváros szívében – a Hársfa utcában – található szórakozóhelyen a punk/rock The Purr, a rock/metal/stoner csajbanda Buttercup, valamint az ütős feldolgozásokkal érkező Vaklárma Rock Trio ad majd koncertet.

Kemény, gyors, agresszív rock and roll – röviden így lehetne jellemezni a Purr zenéjét, melynek alapja a punk rock, de elkalandoznak a hard rock, a metal és a blues világába is. Szövegeik olykor humorosak, olykor csípősek, olykor szaftosak, olykor dühösek, de a punk attitűd mindenütt tetten érhető. „Jó nagyot rúgunk mindenbe, ami nem tetszik nekünk a világban.” – vallják. Zeneileg nagyon közel áll hozzájuk a '70-es évek brit punkja, főleg a rock and roll alapú, Sex Pistols-féle vonulat, „de mivel rengetegféle muzsikát hallgatunk, nem szeretnénk beskatulyázni magunkat”.

A zenekart 2020-ban Horváth László énekes alapította Kurucz Péter basszusgitárossal, majd tagcserék után egy évvel később csatlakozott hozzájuk az Actionből, illetve az Alcoholból is jól ismert gitáros, Szabó Tamás, aki az eredetileg punk cover bandnek induló formációnak zenei kreativitásával új fazont adott, ekkor kezdtek el saját dalokat írni. Őt követte Strasser György dobos érkezése. Az első két számuk a Wanna Get Out és a First Impression volt, ma már egy nagylemezre való nótájuk van, s folyamatosan születnek az új dallamok. „A polkorrektségtől igencsak távol álló szövegeinket szándékosan angolul írjuk, azt szeretnénk ugyanis, hogy ne csak itthon értsék, amit el akarunk mondani. Egy dolog biztos: nem kérünk elnézést!”

Előttük a csak női tagokból álló Buttercup mutatja majd meg, milyen is, amikor a bájos név mögött négy kemény csaj zúzza le az arcunkat. A zenekar immár nagykorúnak számít: jó 18 évvel ezelőtt traktoros klipjükkel – Illusion – robbantak be a hazai metal undergroundba, s akkoriban országszerte láthattuk őket klubokban, fesztiválokon és különböző televíziós műsorokban is. A dallamos rock/metal vonalon mozgó, azt némi stoner, némi mocsaras ízzel fűszerező csapat aztán egy időre felfüggesztette működését, de hiányozni kezdett nekik a közös zenélés, így egy ideje évente párszor újra összejönnek egy-egy koncert erejéig.

2022 végén aztán egy új kiadvánnyal is jelentkezett a Buttercup: a legendás Vágtázó Halottkémek felkérésére a Valami Tündöklő című dalt értelmezték újra a VHK Végtelenből Kilőtt Nyilak című feldolgozáslemezére, amihez aztán klipet is forgattak. Érdekesség, hogy a dalt a The Purr dobosa, Strasszer György rögzítette és keverte.

Az estet nyitó Vaklárma Rock Trio 2011-ben alakult Mendén, Pest megyében – kezdetben Vaklárma RC néven – helyi tagokkal: Kőműves Ferenc – gitár, Jancsik Tamás – basszusgitár, id. Jancsik Tamás – dob, Prekopp László – ének, Molnár József – ének felállásban. A fiúk hamarosan koncertezni kezdtek mindenfelé, ezzel a jó szokásukkal a mai napig sem hagytak fel. Az évek során egyre profibb műsorral járták/járják az országot, illetve rendszeresen vannak fellépéseik külföldön is. Pár év után a két énekes baráti viszonyban elhagyta a bandát, a főhős Kőműves Fecó lett, valamint Jancsik Tomi a basszus mellett vokálokkal is besegít.,ekkor lett trió felállású a zenekar.

2023-ban, 12 év után id. Jancsik Tamás baráti viszonyban kiszállt a bandából, helyére Szepesi „Tompy” Tamás dobos, többszörös hangszertulajdonos érkezett Gyömrőről, ezzel kialakult a zenekar jelenlegi felállása. Repertoárjuk a '60-70-80-as évek rock, illetve blues gyöngyszemeiből áll, mind magyar, mind angolszász előadóktól. „Saját színpadképes profi PA-rendszerrel, korhű és autentikus hangszerekkel, erősítőkkel szólaltatjuk meg rock 'n' rollt – igen, ez hangos lesz! ;) Ha szeretnél egy jót bulizni közismert és néha csemege dalokra egy sörike kíséretében, erősen ajánlott a Vaklárma hangversenyek látogatása!”

Szeptember 19-én, pénteken tehát mindenkinek az Amigo Rock'n'Roll & Rockabilly Clubban a helye, aki egy igazán hangulatos helyszínen szeretne lazítani műfajokon átívelő koncerteken.

2025. 09.19., péntek – Amigo Rock'n'Roll & Rockabilly Club

1074 Budapest, Hársfa utca 1.

The Purr, Buttercup, Vaklárma Rock Trio koncertek

Tervezett menetrend:

19:30 – Vaklárma Rock Trio

20:45 – Buttercup

22:00 – The Purr

[2025.09.09.]