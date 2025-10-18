Reszkessetek, betörők! Kevin már karácsony előtt beköltözik a Sportarénába

December 22-én a Papp László Budapest Sportarénában élő zenei kísérettel vetítik le a klasszikus karácsonyi filmet, a Reszkessetek, betörők!-et. John Williams Oscar-jelölt filmzenéjét a Hungarian Studio Orchestra adja elő, Ernst van Tiel világhírű karmester vezényletével. A „Home Alone in Concert” világszerte telt ház előtt arat sikert, és idén először érkezik Budapestre.

Már most lehet érezni, hogy közeledik a karácsony, a város ünnepi fénybe borul, a fényfüzérek ragyogása beragyogja az utcákat, a rádiókból ismerős dallamok szólnak, és lassan-lassan mindenkit átjár az ünnep melege. Hamarosan elérkezik az idő, amikor újra mindenki szívesen visszatér a „Reszkessetek, betörők!” világába. Ebben az évben a klasszikus film nemcsak a televízióban idézi meg az ünnep hangulatát, hanem december 22-én a Papp László Budapest Sportarénában különleges élménnyel várja a közönséget. A teljes filmet hatalmas vásznon vetítik, miközben John Williams ikonikus zenéje élőben csendül fel a Hungarian Studio Orchestra előadásában, Ernst van Tiel világhírű karmester vezényletével.

"Kevés film vált annyira a karácsony jelképévé, mint az 1990-ben bemutatott Reszkessetek, betörők!.A nyolcéves Kevin története, Joe Pesci és Daniel Stern emlékezetes párosa, valamint Macaulay Culkin leleményessége generációk óta szórakoztatja a közönséget. John Williams zenéje már az első hangjaival ünnepi hangulatot teremtett, és két Oscar-jelölést is kapott. Világszerte az ünnepi időszak egyik legkedveltebb eseménye, amelyet Londonban, New Yorkban és más nagyvárosokban is telt ház előtt játszanak. Most végre a magyar közönség is átélheti ezt az egyedülálló hangulatot, mely összekapcsolja az embereket, családokat és generációkat. A december 22-i este méltó felvezetése lesz a karácsonyi ünnepeknek, ahol kicsik és nagyok együtt nevethetnek, nosztalgiázhatnak.- mondta Guba Gábor, a Green Stage Production ügyvezető igazgatója.

