„That was f***ing great!!!” – méregtelenítés a ONE OK ROCK budapesti DETOX koncertjén

Beszámolunk a ONE OK ROCK 2025 DETOX turnéjának utolsó európai koncertjéről, melyet a Live Nation Magyarország hozott el Budapestre 2025. október 30-án. Azoknak is bemutatjuk a japán ONE OK ROCK zenekart, akik valamilyen csoda folytán rockrajongóként még nem ismerik, és megemlítjük a feltörekvő csillag PALEDUSK előzenekart is.

Ha annyit mondanék a ONE OK ROCK rajongóknak, akik ott voltak a koncerten és megélték annak eufóriáját, energiáját, vibrálását, tüzét, hogy „That was f***ing great!!!” – pontosan értenék, miről beszélek. Egy széles mosolyban, elfogadásban, „full energiában” és végtelen örömben borulnánk össze, ha nem is fizikailag, de lelkileg biztosan. Ilyen volt az este.

A közönség életkorában, nyelvében, nemiségében, nemzetiségében, öltözködésében teljesen színes volt. Sokan érkeztek külföldről, orosz, szlovák, német, japán és kínai nyelven hallottam beszélgetéseket. Úgy látszik, sokan megfogadták a szervezők tanácsát, hogy az előzenekarra érdemes megérkezni, mert nagyon energikusak lesznek a fiúk, és úgy is lett.

A világturné európai szakaszát a fiatal japán PALEDUSK experimental metal/rock zenekar kísérte. Tudatos döntés volt a ONE OK ROCK részéről, egyrészt mert a két zenekar stílusa nagyon jól egészíti ki egymást. Másrészt mert a PALEDUSK aktív közreműködője volt a DETOX albumnak, a C.U.R.I.O.S.I.T.Y. nótában közösen dolgoztak. Valamint a ONE OK ROCK kifejezett szándéka volt, hogy a fiatal zenészeket ismertté tegye az európai turné során.

A PALEDUSK robbantott: Kaito (ének) Daisuke „Daidai” (gitár, producer) Tsubasa (gitár) John (basszusgitár) BOB (dob). Iszonyatos energiát mozdított meg Kaito, bődületes erő van a torkában, de akire talán még jobban kell figyelni az Daidai. Jellegzetes hajfestésével, markáns színpadi jelenléttel ő a csapatban a visual kai. Valószínűtlenül hosszú ujjai, festett körme, akrobata-mutatványai a színpadon nem eresztik el a tekintetet. Fiatalságuk, remélem, senkit nem tévesztett meg, ők mind vérprofi zenészek, akik a műfajok határait feszegetik.

Jó páran érkeztek még az előzenekar után is a nézőtérre. Rövid hangbeállás következett, hogy minden a legnagyobb rendben menjen, és a közönség hibátlan produkciót kapjon képben és hangban egyaránt.

A 2019-es Dürer Kerti koncert után, 2025. október 30-án klasszisokkal nagyobb létszámú közönség várta a csapatot a Budapest Arénában. Bár nem volt telt ház, a közönség oltári lelkes volt. Kiérdemelte a leghangosabb közönség pozíciót. De nemcsak hangosak voltak, hanem értőek is, és igazán szeretettel várták kedvenceiket.

A show egy animációs filmmel indult, a hatalmas kivetítőkön megjelent a „detox” téma és az ember már tudta, hogy egy érett csapat, érett mondanivalójáról fog hallani, ami nem csak zene, hanem közösségi élmény is lesz a megtisztulásban és felszabadulásban.

A turné címadója, és egyben témájának, mondanivalójának, hangulatának meghatározója a zenekar 20 éves jubileumára megjelent album: a DETOX. Ez a zenei anyag 4-5 évig készült, és korábbi interjúk szerint ez egyáltalán nem volt könnyű időszak az együttes életében.

Az album 2025. február 21‑én jelent meg a Fueled by Ramen kiadónál. Készítésében több neves producer is részt vett: például Rob Cavallo, Dan Lancaster és Pete Nappi.

A világ körüli turné 7 japán állomással indult, a latin-amerikai szakasz 5, az észak‑amerikai rész 15 állomás, Európában a 16 állomáshelyet Budapesten zárták a fiúk, és 2026-ban Ázsiában még 14 biztos helyszínen várnak rájuk. Fantasztikus meglepetés vendégek léptek fel a különböző helyszíneken a zenekarral, mint Chico Carlito (Budapest vendége), Awich, B’z, Wamina, Takuya, Takeru Satoh, valamint az újonnan alakult zenekar a TENBLANK (a Netflix Glass Heart című sorozatából).

Nos, aki a világ minden polgárához kíván beszélni, értékes tartalmat akar továbbadni, annak gondosan kell megválogatni a szavait. A zenekar törekvése volt, hogy zeneileg visszanyúljanak a gyökereikhez és ismét egy rockosabb hangzásban jelenjenek meg. Gondolatiságukat pedig olyan témák határozták meg, mint a detox (megtisztulás), társadalmi kérdések és politikai utalások. Több dalban megjelenik a kritika: mai világunk hamis információi, a manipuláció, az elhidegülés, a kapcsolatainkban való felelősségvállalás, valamint a mentális problémák miatt.

Setlist

1. Puppets Can’t Control You

2. The Beginning (Jinsei Kakete Boku Wa)

3. Save Yourself

4. NASTY

5. Renegades ()

6. Party’s Over

7. Tiny Pieces

8. Make It Out Alive (szóló)

9. C.U.R.I.O.S.I.T.Y.

10. Dystopia

11. Delusion:All

12. Stand Out Fit In (Eye of the Storm)

13. Tropical Therapy

14. The Pilot

Encore:

15. +Matter

16. We Are (Ambitions)

17. Kanzen Kankaku Dreamer (Niche Syndrome)

Az intro után kivilágosodott a színpad és megjelentek ők: Takahiro “Taka” Moriuchi (37) énekes, időnként gitár és billentyű kíséret, Tōru Yamashita (36) gitáros, vezető/lead gitár, backing vokál, Ryōta Kohama (36) basszusgitár, backing vokál, Tomoya Kanki (38) dobos, ütőhangszeres.

A közönség kirobbanó kiabálással köszöntötte a csapatot és együtt énekelte vele a Puppets Can’t Control You-t. Az angol nyelvű szövegekben elég erős volt a közönség. Taka mozgásán semmi sem látszott a korábbi lábsérülésből. A Save Yourself is jól ment a kórusnak. Taka polgárpukkasztó erotikus mozdulatai borzolták a kedélyeket a NASTY-ban. A lufik és a papír repülők már a show elején megjelentek, egyrészt utalva ezzel a dalok szövegére, szimbolikájára, másrészt létre hoztak egy interakciót a közönség és a zenekar tagjai között. Lírai és kemény hangszeres szólók színesítették a programot, és adtak egy-egy perc szusszanást az énekesnek. Az este egyik legmeghatóbb pillanata ez után következett. A Tiny Pieces alatt apró fények rajzolták meg a csillagos eget a nézőtéren, a közönség hangosan, átéléssel énekelt miközben a telefonok fénye beragyogta a termet. Az igazi interakció csak ez után következett. Egyenként szólították meg a tagok a közönséget.

A koncert szóvivője Taka, nagyon szabadon, nyíltan beszélt. Két fontos számot említett. Az egyik a húszas. Húsz éve zenélnek, évfordulót ünnepelnek. A másik pedig a tízes, amikor gyakorlatilag nyelvtudás nélkül elhatározták, hogy nemzetközi színtérre váltanak. Kemény időszak volt, de hittek magukban, és az elvégzett munkában. Taka szép összefoglalóját adta a komoly kritikus témáknak is. Úgy véli, a világban káosz van, túl sok a fájdalom és a félelem. De a zenészek nem politikusok és nem kormányok, szóval énekelhetnek és zenélhetnek, ha ezzel másokon segítenek. Tudja, hogy ahány nemzet, ahány vallás, annyi vélemény is van a világon. Tiszteletben is tartja ezeket a véleményeket. Kérte, hogy a dalokat énekelje a közönség is: mert ha rosszul ébredtél és rosszul érzed magad, ha úgy érzed, hogy valami kimerítő, akkor a zene pozitív hangulatot és energiát adhat neked.

Toru és Ryota is megszólította a közönséget, külön az emeleteket, szektorokat, ekkor érdemelte ki a csapat a leghangosabb közönség címet. Bár gondolom ez így volt minden helyszínen. Kétségkívül, Tomoya aratta a legnagyobb sikert, aki magyarul üdvözölte a nézőket, elmondta, hogy örülnek, hogy újra itt lehetnek, szeretnek bennünket, és ő szereti a lángost és a gulyást.

A magyarok pedig készen álltak a buli folytatására. A Make It Out Alive lüktetése pedig meg is adta ehhez az ütemet. A következő csúcspontot pedig a C.U.R.I.O.S.I.T.Y. hozta meg, mikor 10 zenész bulizott a színpadon. A PALEDUSK és a ONE OK ROCK közös dalában Chico Carlito okinavai japán rapper volt a vendég, aki egy kis hip-hop ízt és lüktetést adott a rock koncerthez. A hangulat innen már maradt magasan, még a lírai Tropical Therapy alatt is. A Dystopia-ra ütemesen lendültek a karok. A közönség guggolt, ugrott, ahogyan a zenekar diktálta. Zúgott a We Are. Taka körbefutotta a nézőteret, énekelt a keverőpultból, csak úgy, mint más helyszíneken is tette. Az előzenekar lent bulizott a közönséggel végig, de a fináléra újra színpadra mentek a srácok a +Matter alatt. Volt közös fénykép az Aréna népével, lobogott a magyar zászló a színpadon, repültek a pengetők és a csókok, volt néhány pacsi és összepillantás egy-egy szerencséssel.

Az utolsó európai koncert szép befejezése volt ennek a szakasznak, nehéz volt elhinni, hogy haza lehet menni, vége van.

A ONE OK ROCK a japán rockzene élvonalába tartozik – nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is. Jelenleg a modern japán rock egyik legnagyobb és legbefolyásosabb zenekara.

Japánban arénákat és stadionokat töltenek meg (Tokyo Dome, Yokohama Stadium stb.).

Egyike azon kevés japán zenekaroknak, akik teljesen angol nyelvű albumokat adtak ki („Eye of the Storm”, „Luxury Disease”). Azért ennek bőven volt ára is a munkásságuk alatt, például megszerezni a nyelvtudást, vagy a zenei ízlésvilágot a nemzetközi trendhez igazítani, alkalmazkodni a nemzetközi csapatok kulturális szokásaihoz. (Mint tudjuk, a japán nagyon más.)

Felléptek olyan nevekkel, mint a Linkin Park, Ed Sheeran, a 5 Seconds of Summer, és a Muse előtt is.

Billboard-listás helyezéseik is voltak, és több filmhez adtak dalt (pl. Rurouni Kenshin live-action filmek).

Stílusuk: alternatív / post-hardcore / pop-rock / emo-influenced J-rock, tehát a 2000-es évek nyugati rock hangzását (Linkin Park, Simple Plan, Foo Fighters) ötvözik japán dallamvilággal.

Reméljük, Budapest nem kerül le a ONE OK ROCK koncert térképéről, a rajongók visszavárják őket.

Jagri Ágnes

Fotó: Petró Adri

[2025.11.06.]