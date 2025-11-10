2025. november 10. | hétfő | Réka nevenapja
 
Veritas Hungarica címmel megjelent a Hungarica új nagylemeze

Veritas Hungarica címmel jelentette meg új albumát a 2006-ban indult Hungarica. A korongra 5 új dalt, valamint Pusztai Zoltán szövegíró 70. születésnapja tiszteletére 5 korábbi Hungarica-klasszikus 2025-ös, újragondolt változata került. Utóbbiakban a magyar rock- és metal-színtér olyan ikonikus énekesei közreműködnek, mint Paksi Endre, Kalapács József, Varga Miklós, Pohl Mihály, Nagy Feró, Molnár Péter „Stula”, valamint Kalapács–Ódor Cintia.

Mentes Norbert az album megszületéséről:
“Ahogy jöttek az új témák, és formálódott az anyag, már a küszöbön volt Pusztai Zoli hetvenedik születésnapja. Ez adta a lökést, hogy valami különlegessel lepjük meg őt. Az a bizonyos öt dal mind Zoli szövegeire épült, és annyira meghatározó részei a Hungarica történetének, hogy megérdemelték, hogy újjászülessenek. Most frissen keverve, rocklegendák vendégszereplésével előadva, megint napirendre kerülnek, és simán lehet, hogy így ebben a formában egy új közönségréteget is megszólíthatnak majd…”

“Az első lemez még színtiszta thrash metal volt, hiszen eredetileg Moby Dick-anyagnak indult, csak végül Hungarica lett belőle. A Demokratúra idején viszont már én is aktívan részt vettem a dalszerzésben. Ha az új lemezen meghallgatod a címadót, abban a verzék és a refrén teljesen az én világomat tükrözi, viszont ott zakatol benne egy kőkemény metal riff. ‘Az én életem’ című dalban is tökéletesen keveredik a két stílus: darálós thrash alapok, de dallamos, fogós refrén.” - tette hozzá Sziva Balázs.

A Veritas Hungarica album egy 44 oldalas - exkluzív interjúkat (Hungarica, Gőbl Gábor, Nagy Feró, Kalapács József, Varga Miklós, Paksi Endre, Pohl Mihály, Molnár Péter ‘Stula’, Egedy Piroska, Carpathian Brigade, Romer), egy 5 oldalas A szabadság riffjei összefoglaló cikket, valamint egy lemezajánlót, és két posztert tartalmazó - tematikus H-Music magazinnal együtt jelent meg. A kiadvány mellé, ajándék korongként, a Romer 2015-2025 közötti dalokból készült - hanghordozón eddig meg nem jelent, újra felvett, vagy gondosan remaszterelt felvételeket tartalmazó - búcsúlemeze is bekerült.

A CD+magazin kombó elérhető a Relay és InMedio újságosoknál, illetve az Auchan áruházakban, valamint a lemezboltokban, és a zenekar koncertjein, a CD a MediaMarkt üzletekben. De természetesen a kiadói shopból is rendelhető további Hungarica termékek mellett.

Dallista:
01. Veritas Hungarica
02  Az én életem
03. Porból lettél
04. Ismét magyar lett a magyar (km. Egedy Piroska)
05. Eljött a meccs napja (km. Szendrey Zsolt Károly "Szasza", Lévai-Hangyássy László, Nagy Hunor Attila, Gidófalvy Attila, Carpathian Brigade)
06. Ide születtem (km. Paksi Endre)
07. Villám sújtson (km. Pohl Mihály)
08-09. Emlékezz! (km. Sinkovits-Vitay András, Nagy Feró)
10. Vérrel szentelt föld (km. Molnár Péter "Stula")
11. Adjunk esélyt! (km. Varga Miklós, Kalapács József, Kalapács-Ódor Cintia, Egedy Piroska)

Mix és master: Scheer Viktor "Max" (01., 03., 04., 05., 08., 09.), Cserfalvi Zoltán "Töfi" (02., 11.), Rozgonyi Péter (06., 07., 10.)

Hungarica:
Sziva Balázs - ének, vokál
Mentes Norbert - gitár, vokál
Vörös Gábor - basszusgitár
Szebelédi Zsolt - dobok

A Hungarica-val idén még Sopronban lehet találkozni, december 6-án a már 15. alkalommal megrendezésre kerülő Hűség Napja eseményen lépnek fel a Hangár Music Gardenben.

H-Music Hungary

[2025.11.10.]

Megosztom:

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
