Veritas Hungarica címmel megjelent a Hungarica új nagylemeze
Veritas Hungarica címmel jelentette meg új albumát a 2006-ban indult Hungarica. A korongra 5 új dalt, valamint Pusztai Zoltán szövegíró 70. születésnapja tiszteletére 5 korábbi Hungarica-klasszikus 2025-ös, újragondolt változata került. Utóbbiakban a magyar rock- és metal-színtér olyan ikonikus énekesei közreműködnek, mint Paksi Endre, Kalapács József, Varga Miklós, Pohl Mihály, Nagy Feró, Molnár Péter „Stula”, valamint Kalapács–Ódor Cintia.
Mentes Norbert az album megszületéséről: “Ahogy jöttek az új témák, és formálódott az anyag, már a küszöbön volt Pusztai Zoli hetvenedik születésnapja. Ez adta a lökést, hogy valami különlegessel lepjük meg őt. Az a bizonyos öt dal mind Zoli szövegeire épült, és annyira meghatározó részei a Hungarica történetének, hogy megérdemelték, hogy újjászülessenek. Most frissen keverve, rocklegendák vendégszereplésével előadva, megint napirendre kerülnek, és simán lehet, hogy így ebben a formában egy új közönségréteget is megszólíthatnak majd…”
“Az első lemez még színtiszta thrash metal volt, hiszen eredetileg Moby Dick-anyagnak indult, csak végül Hungarica lett belőle. A Demokratúra idején viszont már én is aktívan részt vettem a dalszerzésben. Ha az új lemezen meghallgatod a címadót, abban a verzék és a refrén teljesen az én világomat tükrözi, viszont ott zakatol benne egy kőkemény metal riff. ‘Az én életem’ című dalban is tökéletesen keveredik a két stílus: darálós thrash alapok, de dallamos, fogós refrén.” - tette hozzá Sziva Balázs.
A Veritas Hungarica album egy 44 oldalas - exkluzív interjúkat (Hungarica, Gőbl Gábor, Nagy Feró, Kalapács József, Varga Miklós, Paksi Endre, Pohl Mihály, Molnár Péter ‘Stula’, Egedy Piroska, Carpathian Brigade, Romer), egy 5 oldalas A szabadság riffjei összefoglaló cikket, valamint egy lemezajánlót, és két posztert tartalmazó - tematikus H-Music magazinnal együtt jelent meg. A kiadvány mellé, ajándék korongként, a Romer 2015-2025 közötti dalokból készült - hanghordozón eddig meg nem jelent, újra felvett, vagy gondosan remaszterelt felvételeket tartalmazó - búcsúlemeze is bekerült.
A CD+magazin kombó elérhető a Relay és InMedio újságosoknál, illetve az Auchan áruházakban, valamint a lemezboltokban, és a zenekar koncertjein, a CD a MediaMarkt üzletekben. De természetesen a kiadói shopból is rendelhető további Hungarica termékek mellett.
Dallista: 01. Veritas Hungarica
02 Az én életem
03. Porból lettél
04. Ismét magyar lett a magyar (km. Egedy Piroska)
05. Eljött a meccs napja (km. Szendrey Zsolt Károly "Szasza", Lévai-Hangyássy László, Nagy Hunor Attila, Gidófalvy Attila, Carpathian Brigade)
06. Ide születtem (km. Paksi Endre)
07. Villám sújtson (km. Pohl Mihály)
08-09. Emlékezz! (km. Sinkovits-Vitay András, Nagy Feró)
10. Vérrel szentelt föld (km. Molnár Péter "Stula")
11. Adjunk esélyt! (km. Varga Miklós, Kalapács József, Kalapács-Ódor Cintia, Egedy Piroska)
Mix és master: Scheer Viktor "Max" (01., 03., 04., 05., 08., 09.), Cserfalvi Zoltán "Töfi" (02., 11.), Rozgonyi Péter (06., 07., 10.)
Hungarica: Sziva Balázs - ének, vokál Mentes Norbert - gitár, vokál Vörös Gábor - basszusgitár Szebelédi Zsolt - dobok A Hungarica-val idén még Sopronban lehet találkozni, december 6-án a már 15. alkalommal megrendezésre kerülő Hűség Napja eseményen lépnek fel a Hangár Music Gardenben.
