Wall of Sleep

Áprilisban érkezik a klasszikus Mood debütalbum újrakiadása

Kis túlzással elérkezett a doom hívők aranykorszaka - az idén 25 éves Wall Of Sleep április közepén megjelenő (a 2002-es bemutatkozó Overlook the All EP remasterizált változatát, valamint az ezt követő Slow But Not Dead újrakiadását tartalmazó) dupla korongos digipakja mellett a Mood debütáló albuma is ismét elérhető lesz megjelenésének 30. évfordulója alkalmából! Ráadásul kétféle formátumban: digipak CD-n és először vinylen (!) - a megjelenés szintén április 17.

A legendás hazai doom alapbanda Vol. 1. című anyaga 180 grammos fekete lemezen, négyoldalas inzerttel, valamint a 2000-ben megjelent bónuszolt CD verzió digipak CD újrakiadásban - mindkét formátum az eredeti, 1996-os borító felújított változatával érkezik majd.

A kiadványok az alábbi linkről már előrendelhetőek.

CD:

01. The Shell
02. Demons From the Inside Pocket
03. Plastic Man
04. Four Winds are Blowing
05. Children of the Dew
06. Take Me Away
07. Sleeptime
08. Moonbath
09. Bleeding to the Bliss
10. Burning Slow
11. Brainshuttle / Dragging Myself Alone

Bonus Tracks:
12. Out of Date (demo 1998)
13. Stardrifter (demo 1995)
14. Soulcrusher (demo 1997)

Vinyl:

A oldal
1. The Shell
2. Demons From the Inside Pocket
3. Plastic Man
4. Four Winds are Blowing
5. Children of the Dew

B oldal
1. Take Me Away
2. Sleeptime
3. Moonbath
4. Bleeding to the Bliss
5. Burning Slow
6. Brainshuttle / Dragging Myself Alone

H-Music Hungary

[2026.04.17.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
