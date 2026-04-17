Áprilisban érkezik a klasszikus Mood debütalbum újrakiadása

Kis túlzással elérkezett a doom hívők aranykorszaka - az idén 25 éves Wall Of Sleep április közepén megjelenő (a 2002-es bemutatkozó Overlook the All EP remasterizált változatát, valamint az ezt követő Slow But Not Dead újrakiadását tartalmazó) dupla korongos digipakja mellett a Mood debütáló albuma is ismét elérhető lesz megjelenésének 30. évfordulója alkalmából! Ráadásul kétféle formátumban: digipak CD-n és először vinylen (!) - a megjelenés szintén április 17.

A legendás hazai doom alapbanda Vol. 1. című anyaga 180 grammos fekete lemezen, négyoldalas inzerttel, valamint a 2000-ben megjelent bónuszolt CD verzió digipak CD újrakiadásban - mindkét formátum az eredeti, 1996-os borító felújított változatával érkezik majd.



A kiadványok az alábbi linkről már előrendelhetőek.

CD:



01. The Shell

02. Demons From the Inside Pocket

03. Plastic Man

04. Four Winds are Blowing

05. Children of the Dew

06. Take Me Away

07. Sleeptime

08. Moonbath

09. Bleeding to the Bliss

10. Burning Slow

11. Brainshuttle / Dragging Myself Alone



Bonus Tracks:

12. Out of Date (demo 1998)

13. Stardrifter (demo 1995)

14. Soulcrusher (demo 1997)

Vinyl:

A oldal

1. The Shell

2. Demons From the Inside Pocket

3. Plastic Man

4. Four Winds are Blowing

5. Children of the Dew

B oldal

1. Take Me Away

2. Sleeptime

3. Moonbath

4. Bleeding to the Bliss

5. Burning Slow

6. Brainshuttle / Dragging Myself Alone

H-Music Hungary

[2026.04.17.]