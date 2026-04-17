Septima: Klippremierrel egybekötött nagylemez megjelenés

Bemutatkozó albumával jelentkezett a modern metalos Septima, amely különböző zenei világok találkozásából jött létre. A tagok korábbi, illetve párhuzamosan létező formációikból már ismerősek lehetnek: Márkus-Ritzel Ani énekes a Dharma és a Honeybeast soraiból, Petrits Norbert gitáros a Mindshallból, Varga Ábel gitáros a Canens Leapből, míg Csongrády Péter dobos az Elyx-R projektből hozza magával saját hangzásvilágát. Ebben az új formációban azonban mindenki kilép a megszokott keretek közül és valami olyat próbálnak létrehozni, ami eddig egyikük munkásságában sem volt hallható.

A Septima No Rebirth névre keresztelt 11 számos debütáló albumával teszi le névjegyét, melynek megjelenésével egy időben az első, Second Skin című számhoz tartozó videoklip is napvilágot látott, ezt hamarosan követni fogják még további vizuális tartalmak is.

A zenekar tudatosan kerüli a szűk műfaji kereteket, ugyanakkor zenéjük gyökerei egyértelműen a modern metalban, illetve metalcore-ban keresendők. Hangzásukban a 8 húros gitárok súlya találkozik a dallamos átvezetőkkel és szólókkal, melyeket energikus, helyenként kifejezetten aprítós dobtémák, valamint finoman adagolt elektronikus groove-ok és hangszínek egészítenek ki. Az ének dinamikája széles spektrumon mozog: a nyers, screamelős részektől egészen a monumentális, lebegős dallamokig, gyakran fogós és fülbemászó refrénekkel és helyenként technikásabb, vagy egészen meglepő betétekkel.

“Az elmúlt két évben szinte megállás nélkül dolgoztunk ezen az anyagon - rengeteg próba, riff, dalszerzés és stúdiózás kellett ahhoz, hogy ez az album megszülethessen.” - zanzásította a csapat az eddigi történéseket.

A tavaly augusztusban első koncertjét adó bonyhádi székhelyű kvartett bemutatkozó albuma egyelőre az online felületeken érhető el.

Dallista:
1. No Rebirth
2. Purge The Evil
3. Choices
4. Feel You Breathe
5. Tomorrow
6. Spread Your Light
7. Hold Your Fire
8. Carve My Name
9. Opposite Sides
10. She Cut Me Open
11. Second Skin
 

[2026.04.17.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
