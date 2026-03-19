Új időpontot kapott CHINCHILLA koncertje

A nyers és merész kiállásáról ismert CHINCHILLA eredetileg március 15-én koncertezett volna Budapesten, azonban az énekesnő a teljes turnéját őszre halasztotta. Most azonban itt az új időpont, hogy együtt énekelhessük vele a Little Girl Gone vagy a Cut You Off slágereket: CHINCHILLA koncert november 28-án az Analog Music Hallban.

Az Ok As I Am trilógia EP sikerét követően a londoni CHINCHILLA készen áll a 2026-os évre. A dalszerző-producer „nem tűrök el semmit” attitűddel bíró, merész személyisége, amely a Little Girl Gone és a Cut You Off slágerek sikereit is meghatározta, 2025-ben egy nyersebb, őszintébb oldalának adott teret - mind emberként, mind művészként. Sokoldalú és vitathatatlanul megkerülhetetlen energia, legyen szó a stúdióról vagy a színpadról.

2025-ben három telt házas koncertet is adott az Egyesült Királyságban, majd júniusban Justin Timberlake előzenekaraként stadionturnéra indult Európában, ezután pedig G Flipet kísérte Amerikában. Idén ősszel The Bigger Rooms elnevezésű turnéjával tér vissza Európába.

CHINCHILLA legengerlő himnuszairól ismert, amelyek egyszerre szólnak a kétkedőknek és azokról a kihívásokról, amelyekkel a zeneiparban kell szembenéznie. Ugyanakkor ezekkel a dalokkal bizonyítja CHINCHILLA azt is, hogy igazából az érzékenysége jelenti a szupererejét. Még a csendes pillanatokban is megmutatkozik erős hangja. Végtelenül kreatív, rendíthetetlenül független és mindig őszinte: CHINCHILLA egy olyan művészt testesít meg, aki nem fél szembenézni önmagával.

Végül november 28-án mi is testközelből érezhetjük ezt az energiát az Analog Music Hallban. A koncertre a korábban megváltott jegyek érvényesek maradnak, akinek pedig nem felel meg az új időpont, az visszaválthatja jegyét. További információ és jegyvásárlás.

[2026.03.19.]