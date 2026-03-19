Új időpontot kapott CHINCHILLA koncertje

A nyers és merész kiállásáról ismert CHINCHILLA eredetileg március 15-én koncertezett volna Budapesten, azonban az énekesnő a teljes turnéját őszre halasztotta. Most azonban itt az új időpont, hogy együtt énekelhessük vele a Little Girl Gone vagy a Cut You Off slágereket: CHINCHILLA koncert november 28-án az Analog Music Hallban.

Az Ok As I Am trilógia EP sikerét követően a londoni CHINCHILLA készen áll a 2026-os évre. A dalszerző-producer „nem tűrök el semmit” attitűddel bíró, merész személyisége, amely a Little Girl Gone és a Cut You Off slágerek sikereit is meghatározta, 2025-ben egy nyersebb, őszintébb oldalának adott teret - mind emberként, mind művészként. Sokoldalú és vitathatatlanul megkerülhetetlen energia, legyen szó a stúdióról vagy a színpadról.

2025-ben három telt házas koncertet is adott az Egyesült Királyságban, majd júniusban Justin Timberlake előzenekaraként stadionturnéra indult Európában, ezután pedig G Flipet kísérte Amerikában. Idén ősszel The Bigger Rooms elnevezésű turnéjával tér vissza Európába.

CHINCHILLA legengerlő himnuszairól ismert, amelyek egyszerre szólnak a kétkedőknek és azokról a kihívásokról, amelyekkel a zeneiparban kell szembenéznie. Ugyanakkor ezekkel a dalokkal bizonyítja CHINCHILLA azt is, hogy igazából az érzékenysége jelenti a szupererejét. Még a csendes pillanatokban is megmutatkozik erős hangja. Végtelenül kreatív, rendíthetetlenül független és mindig őszinte: CHINCHILLA egy olyan művészt testesít meg, aki nem fél szembenézni önmagával.

Végül november 28-án mi is testközelből érezhetjük ezt az energiát az Analog Music Hallban. A koncertre a korábban megváltott jegyek érvényesek maradnak, akinek pedig nem felel meg az új időpont, az visszaválthatja jegyét. További információ és jegyvásárlás.

[2026.03.19.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
