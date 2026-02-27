Of Mice & Men 7 év után újra Budapesten

Az amerikai Of Mice & Men tavaly adta ki kilencedik nagylemezét, amely egyszerre lett monumentális és intim. Az új lemezt természetesen turné is követi, így július 29-én a Dürer Kertben, a Slipknot tagok gyerekeiből álló Vended társaságában láthatja őket a közönség.

„Az élet nehéz. Mindegy, ki vagy, nap mint nap kisebb és nagyobb csatákat vívsz. Gyakran érezzük úgy, hogy a helyzetünk egyedisége megakadályozza a kapcsolódást másokkal. Hogyan is tudhatná bárki, milyen azon keresztülmenni, amin én megyek keresztül? Ennek ellenére mindenki – és tényleg mindenki – tudja, milyen érzés csodára vágyni akkor, amikor minden reménytelennek tűnik. Ez egy olyan alapvető emberi tapasztalat, amely összeköt bennünket. Pontosan erről szól az Another Miracle.”

Az Of Mice & Men ezeket a gondolatokat fűzte a tavaly megjelent legújabb lemezéhez, amelynek készítésekor a teljes irányítást a saját kezükbe vettek. Az énekes Aaron Pauley keverte a lemezt, Phil Manansala, Alan Ashby és Tino Arteaga közösen dolgoztak az anyagon, ami a négyes eddigi legintimebb munkája lett. Kevés hard rock album tud intim lenni, miközben ritmikájával ütős, hangzásával pedig monumentális hangulatot hoz létre, de az Another Miracle mindezt kipipálva lett egy igazán emlékezetes anyag. A banda józan őszinteséggel tekint a depresszióra, a szorongásra, a magányra és az egzisztenciális szorongásra, áthatolva a sötétségen, és hangsúlyozva a kreativitás fontosságát, mint a mentális egészség egyik alkotóját.

2009-es alakulásuk óta az Of Mice & Men több díjat bezsebelt, ők voltak 2013-ban a legjobb nemzetközi feltörekvő zenekar a Kerrang! Awards gálán, de olyan nevekkel is turnéztak, mint a Bullet For My Valentine, a Nothing More, a Five Finger Death Punch vagy épp a Slipknot.

Apropó Slipknot: a budapesti koncerten az Of Mice & Men vendége lesz a 2018-ban alakult Vended. Az ének és dob fronton is Slipknot szülők gyerekeiből álló zenekar ritmusszekciója a sebességre, erőre és precizitásra épít, ami kiegészül vad, agresszív gitárokkal, és az élet valóságáról szóló énekkel. Ennek egyvelegéből egy igazán egyedi hangzást alakítottak ki, amit 2024-ben megjelent debütáló albumukon megismerhetett a szélesebb közönség is.



Az új generáció friss képviselői, valamint a tapasztalt Of Mice & Men, ahol a modern rock az experimentális post-rock atmoszferikus disszonanciájával találkozik, biztos, hogy felejthetetlen estet varázsol majd a rajongók számára Budapesten is.

2026. július 29-én a Dürer Kertben hallhatjuk végre ezt a rock ünnepet, amiről senkinek nem érdemes lemaradni.

Jegyek

[2026.02.27.]