Kapcsolódó cikkek
Tori Amos visszatér Budapestre - jegyek
A Dunakanyarba költözött Harry Potter varázslatos világa
Visszatér Budapestre a Duran Duran
Budapesten koncertezik Jason Derulo
Tori Amos az Erkel Színházban ad koncertet 2026 májusában
Isaac Levi nyitja Tori Amos budapesti koncertjét

Isaac Levi brit énekes-dalszerző lesz Tori Amos 2026. május 3-i budapesti koncertjének előfellépője az Erkel Színházban. A londoni előadó érzelmes popdalaival nyitja meg az estét. A koncerten Tori Amos új, In Times of Dragons című, május 1-jén megjelenő albumának dalai is elhangzanak, amelyek a művész egyedi, zongorára épülő előadásmódjában szólalnak meg. Az énekesnő elmondta: a lemez egy allegorikus történet, amely a jelen kor kihívásait jeleníti meg. A világszerte több mint 12 millió lemezt értékesítő művész európai turnéjának részeként lép fel Budapesten, állandó zenésztársaival és háttérénekeseivel. Isaac Levi 2024-ben megjelent debütáló EP-jével és közösségi médiában virálissá vált dalaival vált ismertté, és gyorsan növekvő nemzetközi rajongótábort épített ki.
 

A 2026. május 3-i budapesti koncert az új lemez világát is színpadra viszi: az In Times of Dragons dalai élőben, Tori Amos egyedi, zongorára épülő előadásmódjában kelnek életre, különleges hangulatú, intim élményt teremtve az Erkel Színházban.

„Az In Times of Dragons egy történet, amely példázatként mesél a jelen veszélyes korszakáról. Miközben a szadista milliárdos Gyíkdémon férjem karaktere elől menekülök, olyan emberekkel találkozom, akiket évek óta nem volt szabad látnom, és akik a kapcsolat miatt, amelyben éltem, nem is akartak látni engem. Hogy elkerüljem az elfogást és azt, hogy visszavonszoljanak a Gyíkdémon penthouse-lakásába, az Egyesült Államok mély déli részére menekülök, hogy lerázzam őt és csatlósát. Utam során számos szereplővel találkozom, egyikük The Daughter. Időt töltünk együtt, és együtt énekelünk.A „Stronger Together” kapcsolatunk beteljesedése, amely során The Daughter úgy dönt, hogy minden előttünk álló kihívás ellenére mellettem marad. Bármit hozzon is a jövő, fogadalmat teszünk egymásnak, hogy együtt erősebbek vagyunk.” - nyilatkozta a művésznő.             

A világszerte 12 millió albumot eladott énekes-dalszerző legújabb stúdióalbuma, az In Times of Dragons a Universal/Fontana gondozásában lát napvilágot május 1-jén. Az album előrendelése már elérhető, a Decca US áruházban pedig limitált kiadású, „Smoke Swirl” színű vinyl is megvásárolható, aláírt művészeti kártyával: https://toriamos.decca.com/

Tori Amos igazi úttörő: többszörös platinalemezes énekes-dalszerző, zongoraművész és komponista, akinek a 2025-ben megjelent, New York Times-bestseller gyermekkönyvhöz (Tori and the Muses) készült filmzene albumát Grammy-díjra jelölték. A művésznő már korábban bejelentette 18. stúdió albumának, az In Times of Dragons-nak megjelenési dátumát, valamint bemutatta az albumának teljes borítóját. Pályája során bátran ötvözte a művészetet az aktivizmussal, és olyan sajátos, egyedi világi zenei univerzumot épített, amelyet összetett történetmesélés és sokszínű karakterek tesznek egyedivé. Az új albuma is ezt a hagyományt folytatja.

Az album megjelenését az elmúlt évtized legnagyobb európai turnéja kíséri, amelynek állomásai a következők: https://toriamos.com/tour/

A koncerteken ismét hosszú ideje együttműködő társai, Jon Evans (MD és basszus) és Ash Soan (dob) csatlakoznak hozzá, valamint három háttérénekesei: Liv Gibson, Deni Hlavinka és Hadley Kennary. A műsor az új album dalai mellett 35 éves pályafutásának kiemelt tételeit is felidézi, amely nyolc Grammy-jelölést és több mint 12 millió globális eladást eredményezett.

Előfellépő: Isaac Levi

Isaac Levi, Londonban élő brit pop énekes, dalszerző, aki érzelmes énekhangjáról és őszinte, személyes dalszövegeiről ismert. A Leeds Conservatoire végzett hallgatójaként Londonba költözött, hogy fejlessze művészi pályáját, és 2024 során megjelentette debütáló EP-jét, I think it’s stopped hurting… címmel. Az EP vezető kislemeze, the last song about you több alkalommal is virálissá vált, több mint 5 millió közösségimédia megtekintést gyűjtve, és jelentősen hozzájárult Isaac gyorsan növekvő nemzetközi rajongótáborának kiépítéséhez. A későbbi megjelenések tovább erősítették ezt a lendületet, különösen a TikTokon és az Instagramon, ahol a húszas éveikben járó Z generáció életéről szóló nyers és átélhető dalai mélyen rezonáltak a közönséggel. 2024 végére az EP már több tízmillió streamet ért el, Isaac havi Spotify-hallgatóinak száma pedig meghaladta a 315 000-et.

2024 októberében Isaac teltházas debütáló koncertet adott a londoni The Grace klubban. Olyan előadók inspirálják, mint Lewis Capaldi, Noah Kahan és Dean Lewis; zenéje a modern popot ötvözi a klasszikus énekes-dalszerzői történetmeséléssel. 2025-ben Isaac szerződést kötött a gamma kiadóval (Egyesült Királyság/USA), és megjelentette a Rest of Me című kislemezt, amelyet Ryan Linvill (Chappell Roan, Olivia Rodrigo) producer közreműködésével készített. Jelenleg többek között Ed Holloway, James Earp, Adam Argyle, Anton Göransson és Isabella Sjostrand producerekkel dolgozik együtt.

A magyarországi koncert szervezője a Green Stage Production.
Fotó: Kasia Wozniak

 

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
Legolvasottabb cikkek

Ritka Csajkovszkij-kincs élőben: vihar jön a Pesti Vigadóba!
America's Got Talent élőben a tengeren: bűvészek, akrobaták a Legend hajón!
Ossian: Élő 40 év - monumentális dupla CD a rocklegenda jubileumára
Gatsby-este az Orfeumban: Kamilka & Pesti Sikk - táncolj hajnalig swingben
Apparat új albummal robban be a Dürer Kertbe - Bi Disc-kal együtt, április 9-én!
Isaac Levi melegíti be Tori Amost Budapesten - új album premierrel!
Operaáriák mellett magyar dalokat is énekel önálló estjén Kálmándy Mihály
Erre sok gyerek vár - jön a Kalap Jakab Aréna-show
Szűcs Krisztián könyve a dalok sötét oldaláról - Park-koncert előtt!
Cotton Club Singers szobrot emelt Hofi Gézának a Madách téren
Katona Klári visszatér: filozofikus írások zenével és 3D-vizuállal a Zene Házában
Vastag Csaba köszönetet mondott: "Hát ez a hét is eljött… "
André Rieu 2026 ismét visszatér Magyarországra - jegyek itt
A funk királynője érkezik Zalacsányba: Nik West felpörgeti az Örvényesvölgyet
Jason Derulo új albummal robban be a Budapest Parkba - június 10-én!
Fogorvosból blues-legenda: Vasicsek Panoptikumja Hobo ötletéből született!
Takáts Tamás: miért nem lett belőlem világsztár?
A költészet napja - zenés versfüzér a Pesti Vigadóban
Húsvét után pezsgés: moldvai furulya és születés-énekek áprilisi dupla koncert!
Virtuózok Webby-jelölés: a klasszikus zene magyar csodája meghódítja a világot?

Harminc éves lett a Delta, megnéztük a szülinapi koncertet - képekkel
A Barba Negrában...

Megnéztük a V-Tech koncertjét az MVM Dome-ban - képekkel
Aréna koncerttel, nagyzenekarral, sőt...
Manderley lángjai az Erkelben - Újra kísért Rebecca
Kardélre hányt romantika a szegedi Dóm téren
Progresszív metalcore est a Barba Negraban - Jinjer koncerten jártunk
Pálinka és dobostorta - Park Junhee mindkettőt kipróbálta
Ismét nálunk járt a TRENDZ
beszámolók még