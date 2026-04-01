Isaac Levi nyitja Tori Amos budapesti koncertjét

Isaac Levi brit énekes-dalszerző lesz Tori Amos 2026. május 3-i budapesti koncertjének előfellépője az Erkel Színházban. A londoni előadó érzelmes popdalaival nyitja meg az estét. A koncerten Tori Amos új, In Times of Dragons című, május 1-jén megjelenő albumának dalai is elhangzanak, amelyek a művész egyedi, zongorára épülő előadásmódjában szólalnak meg. Az énekesnő elmondta: a lemez egy allegorikus történet, amely a jelen kor kihívásait jeleníti meg. A világszerte több mint 12 millió lemezt értékesítő művész európai turnéjának részeként lép fel Budapesten, állandó zenésztársaival és háttérénekeseivel. Isaac Levi 2024-ben megjelent debütáló EP-jével és közösségi médiában virálissá vált dalaival vált ismertté, és gyorsan növekvő nemzetközi rajongótábort épített ki.



„Az In Times of Dragons egy történet, amely példázatként mesél a jelen veszélyes korszakáról. Miközben a szadista milliárdos Gyíkdémon férjem karaktere elől menekülök, olyan emberekkel találkozom, akiket évek óta nem volt szabad látnom, és akik a kapcsolat miatt, amelyben éltem, nem is akartak látni engem. Hogy elkerüljem az elfogást és azt, hogy visszavonszoljanak a Gyíkdémon penthouse-lakásába, az Egyesült Államok mély déli részére menekülök, hogy lerázzam őt és csatlósát. Utam során számos szereplővel találkozom, egyikük The Daughter. Időt töltünk együtt, és együtt énekelünk.A „Stronger Together” kapcsolatunk beteljesedése, amely során The Daughter úgy dönt, hogy minden előttünk álló kihívás ellenére mellettem marad. Bármit hozzon is a jövő, fogadalmat teszünk egymásnak, hogy együtt erősebbek vagyunk.” - nyilatkozta a művésznő.

A világszerte 12 millió albumot eladott énekes-dalszerző legújabb stúdióalbuma, az In Times of Dragons a Universal/Fontana gondozásában lát napvilágot május 1-jén. Az album előrendelése már elérhető, a Decca US áruházban pedig limitált kiadású, „Smoke Swirl” színű vinyl is megvásárolható, aláírt művészeti kártyával: https://toriamos.decca.com/



Tori Amos igazi úttörő: többszörös platinalemezes énekes-dalszerző, zongoraművész és komponista, akinek a 2025-ben megjelent, New York Times-bestseller gyermekkönyvhöz (Tori and the Muses) készült filmzene albumát Grammy-díjra jelölték. A művésznő már korábban bejelentette 18. stúdió albumának, az In Times of Dragons-nak megjelenési dátumát, valamint bemutatta az albumának teljes borítóját. Pályája során bátran ötvözte a művészetet az aktivizmussal, és olyan sajátos, egyedi világi zenei univerzumot épített, amelyet összetett történetmesélés és sokszínű karakterek tesznek egyedivé. Az új albuma is ezt a hagyományt folytatja.



Az album megjelenését az elmúlt évtized legnagyobb európai turnéja kíséri, amelynek állomásai a következők: https://toriamos.com/tour/



A koncerteken ismét hosszú ideje együttműködő társai, Jon Evans (MD és basszus) és Ash Soan (dob) csatlakoznak hozzá, valamint három háttérénekesei: Liv Gibson, Deni Hlavinka és Hadley Kennary. A műsor az új album dalai mellett 35 éves pályafutásának kiemelt tételeit is felidézi, amely nyolc Grammy-jelölést és több mint 12 millió globális eladást eredményezett.

Előfellépő: Isaac Levi



Isaac Levi, Londonban élő brit pop énekes, dalszerző, aki érzelmes énekhangjáról és őszinte, személyes dalszövegeiről ismert. A Leeds Conservatoire végzett hallgatójaként Londonba költözött, hogy fejlessze művészi pályáját, és 2024 során megjelentette debütáló EP-jét, I think it’s stopped hurting… címmel. Az EP vezető kislemeze, the last song about you több alkalommal is virálissá vált, több mint 5 millió közösségimédia megtekintést gyűjtve, és jelentősen hozzájárult Isaac gyorsan növekvő nemzetközi rajongótáborának kiépítéséhez. A későbbi megjelenések tovább erősítették ezt a lendületet, különösen a TikTokon és az Instagramon, ahol a húszas éveikben járó Z generáció életéről szóló nyers és átélhető dalai mélyen rezonáltak a közönséggel. 2024 végére az EP már több tízmillió streamet ért el, Isaac havi Spotify-hallgatóinak száma pedig meghaladta a 315 000-et.



2024 októberében Isaac teltházas debütáló koncertet adott a londoni The Grace klubban. Olyan előadók inspirálják, mint Lewis Capaldi, Noah Kahan és Dean Lewis; zenéje a modern popot ötvözi a klasszikus énekes-dalszerzői történetmeséléssel. 2025-ben Isaac szerződést kötött a gamma kiadóval (Egyesült Királyság/USA), és megjelentette a Rest of Me című kislemezt, amelyet Ryan Linvill (Chappell Roan, Olivia Rodrigo) producer közreműködésével készített. Jelenleg többek között Ed Holloway, James Earp, Adam Argyle, Anton Göransson és Isabella Sjostrand producerekkel dolgozik együtt.

A magyarországi koncert szervezője a Green Stage Production.

Fotó: Kasia Wozniak





[2026.04.25.]