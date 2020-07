La Mancha lovagja a Budapesti Operettszinházban - jegyek, időpontok, szereposztás itt Az abszurd közegben megelevenedő mese Don Quijotéról, a búsképű lovagról szól, aki addig álmodozott egy szebb és jobb világról, amíg elhitte, hogy valóban létezik. La Mancha lovagja Vajon tényleg be vagyunk zárva saját elménk, gondolatainknak börtönébe? Színházunk legújabb nagyszínpadi előadása elgondolkodtat mindezen, miközben szórakoztat. Az abszurd közegben megelevenedő mese Don Quijotéról, a búsképű lovagról szól, aki addig álmodozott egy szebb és jobb világról, amíg elhitte, hogy valóban létezik. Érdekesség, hogy az eredeti musical 1965. november 22-én debütált a washingtoni Square Színházban, majd három esztendő múlva a Martin Beck Színházba költözött a produkció, mely összesen 2328 előadást élt meg. Az első európai bemutatót Madridban tartották, de ami még ennél is fontosabb, hogy a magyar ősbemutatót a Budapesti Operettszínházban tartották, Darvas Ivánnal a címszerepben! Hosszú évtizedek után most újra színpadunkon az előadás, melyet szöveg- és kottahűen, ám modern eszközökkel, gondolatisággal, látvánnyal, lenyűgöző, kifejező jelmezekkel, parádés szereposztással mutatunk be nézőinknek március 20-án. A főbb szerepekben többek között Szabó P. Szilvesztert, Kerényi Miklós Mátét, Serbán Attilát, Sándor Pétert, Peller Annát és Dancs Annamarit láthatják majd, a rendező-koreográfus Vincze Balázs. 'Tudnod kell, Sancho barátom, hogy én az égnek rendelése szerint a végre születtem, hogy ebben a mi vaskorunkban - amint mondani szokták - újólag feltámasszam az aranykort.'



Előadásidőpontok, jegyek itt Szereposztás:

Szabó P. Szilveszter.......... Don Quijote / Cervantes

Németh Attila..................... Don Quijote / Cervantes

Nagy Lóránt....................... Don Quijote / Cervantes

Kerényi Miklós Máté........... Sancho

Serbán Attila...................... Sancho

Sándor Péter...................... Sancho

Peller Anna........................ Aldonza / Dulcinea

Nádasi Veronika................. Aldonza / Dulcinea

Dancs Annamari................. Aldonza / Dulcinea

Bálint Ádám........................ Herceg / Carrasco / Tükörlovag

Gömöri András Máté.......... Herceg / Carrasco / Tükörlovag

Angler Balázs..................... Herceg / Carrasco / Tükörlovag

Dézsy Szabó Gábor........... Kormányzó / Fogadós

Pálfalvy Attila..................... Kormányzó / Fogadós

Petridisz Hrisztosz............. Kormányzó / Fogadós

Mészáros Árpád Zsolt........ Atya

Homonnay Zsolt................. Atya

György-Rózsa Sándor........ Atya

Kalocsai Zsuzsa................. Házvezetőnő

Sz. Nagy Ildikó................... Házvezetőnő

Vásári Mónika.................... Házvezetőnő

Vágó Zsuzsi....................... Antónia

Füredi Nikolett.................... Antónia

Fekete-Kovács Veronika.... Antónia

Magócs Ottó....................... Borbély

Imre Roland........................ Borbély

