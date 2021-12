Dupla koncerttel ünnepel az Esti Kornél

December 29-én és 30-án az Akvárium NagyHallban tartja 15. születésnapi buliját az ország egyik legnépszerűbb alternatív rockzenekara.



Mindkét estén a zenekar életművének legfontosabb dalai hangzanak el, a koncert különleges összegzése a zenekar eddigi munkásságának, amelyet több, az Esti Kornél számára kedves vendégművész és különleges vizuális környezet is támogat.



A 15 éves születésnapi duplakoncert első napján, december 29-én Likó Marci (Vad Fruttik) vendégként lép színpadra és maga Esti Kornél, azaz Ember Márk is dalra fakad két dal erejéig.

Előzenekarként a Grabovski játszik majd.



A teltházas első napi koncert mellé a nagy érdeklődésre való tekintettel második szülinapi koncert is lesz, december 30-án.

Vendégek nélkül nem teljes a buli, ezen az estén Péterfy Bori és Yank érkezik a színpadra néhány dal erejéig.

Előzenekar a Felső Tízezer lesz.



A zenekar legújabb dala, az Óceán, ezen a két estén hallható először élőben.





A 15 éves jubileumra készített a zenekar egy limitált számú EK15 merch-kollekciót, amit csak az Akváriumban vásárolhattok meg december 29-ém és 30-án.



[2021.12.26.]