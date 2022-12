A tanároknak is diákkedvezményt ad a SZIN

Első körben két nagy nemzetközi névvel rukkolt elő a 2023-as Szegedi Ifjúsági Napok. A napokban jelzett vissza a szervezők meghívására a “7 years” című slágerével a semmiből a világsztárságba katapultáló Lukas Graham és jön a világ 10 legjobb DJ-je közé sorolt Timmy Trumpet is. Bejelentéssel egy gesztus értékű akciót is hirdetett a Tisza-parti fesztivál: év végéig a tavalyi áron dobják piacra a diákbérleteket és ezzel a kedvezménnyel ezúttal a tanárok is élhetnek. SZIN jövőre augusztus 23-26 között jelentkezik, a megszokott helyszínen, az Újszegedi Partfürdőn.

Két nemzetközi nevet jelentett be egyelőre a Szegedi Ifjúsági Napok, a fesztiválévad nyárzáró eseménye. Eszerint jövőre a Tisza-parti városba érkezik majd a nemzetközi zenei életbe 2016-ban hatalmas sikerrel berobbanó Lukas Graham zenekar. Hét platinalemezt érő és három Grammy-jelölt "7 Years" című slágerüket mára világszerte több mint 3 milliárdszor streameltek. A debütalbumot teltházas koncertek követték szerte a világban, a kritikusok elismerően nyilatkoztak a bandáról, mások mellett a The New York Times, a Rolling Stone és a Billboard hasábjain. Felléptek a Grammy Awards és az MTV Video Music Awards díjátadóján is, ahol a "Legjobb új előadó" kategóriában is jelölték Lukas Grahamot. Lukas Graham legfrissebb albuma idén érkezik, amit itthon először a SZIN-en hallhatunk élőben. Timmy Trumpet bakancslistájáról a SZIN fellépés eddig még hiányzott, de jövőre ez is teljesül. Az ausztrál house DJ-producer, akinek egyik ismertetőjegye a live set közben gyakran előbukkanó trombitája, megunhatatlan a hazai közönség számára. A trombitazsonglőr az egyik “legrobbanékonyabb előadó” napjaink zenei szcénájában, hatalmas bulik jelzik útját. A végtelenül laza és barátságos srác – akit erős szál köt ma már Magyarországhoz – ezúttal a SZIN közönségét igyekszik meghódítani, bizonyára jó eredménnyel. Az amúgy is az egyik legzsebbarátabb hazai fesztivál, a Szegedi Ifjúsági Napok szervezői úgy döntöttek, hogy jövő évre nem csak a diákoknak nyújtanak kedvezményes lehetőséget bejutni a rendezvényre, de a tanároknak is igyekeznek segíteni ebben. “Egy gesztus értékű akcióval szeretnénk kifejezni együttérzésünket az “oktatás kulcsszereplőivel” – mondta Kolonics Erika, a SZIN főszervezője. “Eszerint mostantól - az év végéig - a tavalyi áron hirdetjük meg a diákbérletet és ezzel az engedménnyel immár a tanárok is élhetnek” – tette hozzá a főszervező.



Jegyek [2022.12.02.] Megosztom: