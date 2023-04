Gábriel és zenekara Máté Péter életműve előtt tiszteleg Farkas Gábriel vonósnégyessel kiegészült showbandjével Máté Péter slágereit idézi fel koncertjén, 2023. május 11-én a MOMkultban. A dalok, az énekes orgánuma, kivételes előadói talentuma és az őt kísérő tehetséges zenészek együttes produkciója garancia a felhőtlen kikapcsolódásra. Gábriel és zenekara Egy darabot a szívemből címmel, újrahangszerelt klasszikusokon és zenei anekdotákon keresztül mutatja be a 70-es, 80-as évek egyik legnépszerűbb előadójának életét és munkásságát. Máté Péter közel két évtizeden át tartó pályáján olyan slágereket hozott létre alkotótársaival – az Illés zenekarral vagy éppen S. Nagy István dalszövegíróval -, amelyek a mai napig meghatározó elemei a magyar könnyűzenének, mint például az „Ott állsz az út végén”, a „Zene nélkül mit érek én”, az „Azért vannak a jó barátok” vagy éppen az „Egy darabot a szívemből”. „Több mint 20 éve az amerikai nagy daloskönyv jazz sztenderdjeinek tanulmányozása közben kezdtem el párhuzamosan foglalkozni a magyar könnyűzene klasszikusaival. Később a Liverpooli Előadóművészeti Egyetemen meghívott előadóként a két világháború közötti anyagon dolgoztunk. Ekkor fedeztem fel, hogy Máté Péter a táncdaloktól a beat, jazz, pop és rock-zenén át egészen a diszkóig minden stílusban kitűnő tehetséggel alkotott. Életművével egyidőben így a magyar könnyűzene nagy korszakait is bemutathatjuk. Ugyanolyan fontos kultúrkincseknek tartom ezeket a nemcsak zenében, de a szövegeikben is tartalmas, örök kérdéseket feldolgozó dalokat, mint a hasonló korszakban született más nemzetiségek slágereit” – mesélte Gábriel, hogyan talált rá Máté Péter életművének nagyságára. A dalszövegek és versek iránti tiszteletét az is mutatja, hogy 2022-ben Gábriel kapta az S. Nagy István Díjat, a szerző gondolatainak leghitelesebb előadásáért. „Elképesztően indul ez az év. Hatalmas megtiszteltetés, hogy a kilencven tagú Pannon Filharmonikusokkal közös Sinatra Swing programot a pécsi premier sikerét követően Budapesten, a Müpában is bemutathatjuk. Ezt követően pedig a Máté Péter életrajzi nagykoncerttel jelentkezem, amely szintén rendkívül izgalmas lesz, hiszen ezen a különleges estén a Farkas Gábriel Band fúvósokkal kiegészített formációja mellett a társszervező Gödöllői Szimfonikusok vonósnégyese is közreműködik” – mesélte az énekes. Ritkán adódik lehetőség arra, hogy több generáció együtt tudjon szórakozni. Gábriel célja, hogy amíg a nagyszülők nosztalgiáznak, az unokák is megismerhessék a 20. század legnagyobb magyar dalszerző énekesének slágereit. Zenekarával azon dolgozik, hogy a mai fül számára könnyed hangszerelésekben mutathassák be Máté Péter dalait. Kiemelte: „Ez egy többgenerációs kultúrmisszió. Ezek a dalok azért fontosak, mert olyan örök érzelmi helyzetekkel segítenek megküzdeni, amelyekkel az emberiség minden korszakában találkozunk.” Gábriel orgánumával, kivételes előadói talentumával mélyen megragadja és a legmagasabb színvonalon prezentálja Máté Péter slágereit. Koncertjein mintha kis filmjelenetekbe csöppennénk dalról dalra. Zenekarával, a Farkas Gábriel Band-del sokféle módon jelennek meg a nagyközönség előtt: hol televíziós showműsorokban játszanak élőben, hol klubokban szórakoztatják a közönséget, hol az ország nagy koncerttermeiben és eseményein közreműködnek a legnevesebb klasszikus formációkkal. A minőség számukra a legfontosabb szolgálat. Az NKA támogatásával a határon túli magyar lakta települések után most Budapesten is bemutatják ezt a csodálatos koncertanyagot. Gábriel és zenekara a magyar könnyűzene és Máté Péter életművének ünneplésére invitálja a közönséget 2023. május 11-ére, a MOMkultba!



Farkas Gábriel - ének

Juhász Attila - zongora

Földesi Attila - dobok

Farkas Péter Bubu - basszusgitár, bőgő

Zombori Attila - gitár

Hámori János - trombita

Abbas Murád - harsona

Nagy Balázs - alt, tenorszaxofon

Cserta Balázs - alt és szopránszaxofon, klarinét, fuvola

