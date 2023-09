Vasárnap ismét mini metal fesztivál a Barba Negrában Ismét mini metal fesztiválra mehetünk e héten vasárnap 2023.09.17-én.

Sirenia /Amberian Down / Dark Sarah / Rexoria /Meteora / Mezmerized A fő banda köré számos zenekar csatlakozott. A Sirenia zenekart nem ismeretlen már a stílus kedvelőinek. 2022 áprilisában láthattuk őket a Dynazty előtt legutoljára. A gótikus/szimfonikus metalt keverő Norvég csapatot a Tristania zenekar alapítója hozta létre 2001-ben, tehát ez a csapat is már huszonkettő éve porondon van. Élet, halál, szerelem, hanyatlás, gyűlölet, paranoia a dalszövegek főbb témái. A zenekarban rengeteg tagcsere történt, főleg énekesi fronton, a jelenlegi énekesnő a francia operaénekesnő Emanuelle Zoldan 2016 óta a csapat énekesnője. Az Amberian Dawn egy szimfonikus power metalt játszó 2006-ban alakult finn zenekar. Kilenc nagylemezük, négy kislemezük, tizenkét videójuk jelent meg az elmúlt évek folyamán. Szintén az est fellépője a finn szimfonikus, gótikus, neoklasszikus metalt játszó Dark Sarah zenekar. Ezt a zenekart a fentebb említett Amberian Dawn zenekar énekesnője alapította 2012-ben. Nevüket az első daluk – Save Me – ihlette, ahol Sarah bánatában elszalad az erdőbe, miután vőlegénye ott hagyta az oltárnál. Három nagylemezük és egy középlemezük (EP) jelent meg. A Rexoria egy svéd viszinylag friss, 2018-ban alakult szimfonikus metal zenekar.

Három nagylemezük jelent meg eddig. A Meteora egy 2010-ben alakult magyar metal zenekar, ahol a lágy női éneket hörgések váltják. Az est további fellépője még a 2019-ben alakult szintén magyar elektro metalt játszó Mezmerized zenekar. Tehát ismét egy különleges este elé nézünk, ahol a szimfonikus metal zene kedvelőinek zenei kánaán várható. Aki lemarad, kimarad! A H-MUSIC, a ROCK1, a BARBA NEGRA és az RTN Touring bemutatja:

SIRENIA (NO)

AMBERIAN DAWN (FI)

DARK SARAH (FI)

REXORIA (SE)

METEORA

MEZMERIZED

2023.09.17.

Barba Negra Blue Stage

Kapunyitás: 17:00

JEGYÁRAK:

999 Ft - regisztrációs jegy - regisztrációs jeggyel belépés a rendezvény napján 19 óráig

4999 Ft - normál elővétel

Balázs Adrienn [2023.09.12.]