Meglepetés várja a Mamma! Mia nézőit decemberben! Az évadban csak két napig, december 1-jén és 2-án látható a Madách Színház nagysikerű Mamma Mia!-előadása Budapesten! Az ABBA slágereire épülő, világsikerű musical decemberi előadásainak nézői extra élményben részesülnek: az est folyamán színpadra lépnek a SIX koncertmusical királynéi: Zsitva Réka, Csonka Dóra, Gadó Anita, Kardffy Aisha, Peller Anna és Gallusz Nikolett is. De hogyan találkoznak VIII. Henrik feleségei Donnával és a Mamma Mia! sztárjaival? Legyen ez meglepetés! 2023. december 1-jén és 2-án a budapesti BOK Sportcsarnokban látható a világhírű ABBA-musical, a Mamma Mia! A Madách Színház a 2023/24-es évadban kizárólag ezen a két napon játssza a 9 éve bemutatott előadást, amelyet azóta majdnem félmillió néző látott. A világon először a Madách Színház és Szirtes Tamás rendező kapta meg a jogot, hogy non-replica változatban állítsa színpadra a Mamma Mia! musicalt. Így 2014-ben önálló rendezésben, díszletekkel és jelmezekkel kerülhetett a darab a magyar nézők elé. A Madách Színház előadását Magyarországon a teátrumon kívül a Szegedi Szabadtéri Játékokon, Debrecenben, Veszprémben, Győrben, Pécsett, Szombathelyen, Kecskeméten, Miskolcon, Nyíregyházán és Zalaegerszegen láthatták a nézők, most először kerül színre a BOK Sportcsarnokban. A BOK Sportcsarnokban tartott előadások különlegessége lesz, hogy az októberben debültált SIX koncertmusical királynéi is részesei lesznek az előadásnak, hogy hogyan, azt csak a nézőtéren ülők láthatják majd. Jegyvásárlás A Mamma Mia! előadás szereposztása a BOK Sportcsarnokban:

Donna Sheridan - KOÓS RÉKA

Sam Carmichael - SASVÁRI SÁNDOR

Bill Austin - HAJDU ISTVÁN

Harry Bright - WEIL RÓBERT

Tanya - DÉTÁR ENIKŐ

Rosie - SÁFÁR MÓNIKA

Sophie Sheridan - MURI ENIKŐ

Sky - KISS ERNŐ ZSOLT

Lisa - PACSKÓ DÓRA

Ali - MAGYAR KRISZTINA

Pepper - NÉMETH GÁBOR

Eddie - BERÉNYI DÁVID



Madách Színház

Fotó: Madách Színház - Jardek Szabina [2023.11.28.]