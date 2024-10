Atlantisz kalózai visszatértek hozzánk - Visions of Atlantis koncerten jártunk

Ismét fellépett nálunk a Visions of Atlantis szimfonikus metal csapat az Illumoshade és még két előzenekar társaságában.

Az estét a hazai Meteora csapata indította, ismét remek, karcos, erőteljes műsort hoztak, mindig öröm őket hallgatni, nézni. (Utoljára ezt megelőzően a Powerwolf metal ligete előtt láttam őket itt a Barba Negra Blue Stage színpadán).

Következő fellépőként a svájci Seraina Telli műsorát tekinthettük meg. Eszméletlen dögös, vagány, mégis csajosan elegáns rocker lady, hard rock, heavy metal és progresszív rock egyveleg muzsikával pörgette fel a hangulatot az este két főszereplője előtt, önálló headlinerként is megnézném, ha visszatér hozzánk.

Elérkeztünk az Illumishade zenekar színpadra lépésének pillanatához. Ők év elején is voltak nálunk, most fél évvel később tértek vissza, hogy újra elvarázsoljanak minket.

A zenekar ugye az Eluveitie tagjaiból verbuvlálódott össze még 2019-ben. A fantasy metalt játszó csapat mindig különleges koncertet ad. Fabienne hangja kimagaslóan szépen szól, és ebből a már - már szopráni magasságból vált át ugrásból hörgésbe, elképesztő tehetség. A setlist nagyjából az év eleji fellépésükkel megegyező volt, de így is rendkívül szórakoztatóak, a zenészek profik, a billentyűs lány Mirjam is egy üde színfolt a csapatban, Jonas pedig elképesztő gitárszólókat játszott nekünk.

Elérkeztünk az este főszereplőihez, színpadra léptek „Atlantisz gyermekei” azaz muzsikusai, a Visions of Atlantis legénységével.

Visions of Atlantis koncert képekben - klikk a fotóra



Clémentine nem csak gyönyörű, de a hangja is egy csoda, szopráni magasságokban tud énekelni. Hű kalóz társa, „Michele Guaitoli” akivel több zenekarban is találkozhatunk (Temperance, Era) a másod énekes a zenekarban, csodás duetteket tudnak előadni.

A színpad egy kalózhajónak volt berendezve legújabb idei lemezük okán is, ahol a legénység muzsikával szántotta fel a fedélzetet.

Le is guggoltattak minket, a közönséget egy picit evezni, hogy gyorsabban haladjon a hajó a Barba Negra Blue hullámain. Egy valamire való kalóznak van zászlója is természetesen, zászlólengetésben sem volt hiány, valamint a közönség táncoltatásban sem. Egyszerre ugráltak velünk, a végén már alig bírtam szusszal. Clémentine csodás királynői koronáját is feltette a koncert végén, de csak hogy utána kalóz sapkára cserélhesse a ráadás dalnál.

Nagyon szeretem ezt a zenekart, mindig biztos vagyok benne, hogy egy varázslatos „atlantiszi” világba repítenek el muzsikájukkal, nem bánom, ha évente többször is látom őket, legközelebb is ott a helyem. A szervezésért köszönet a H-Music csapatának!

Balázs Adrienn

Fotó: Szatmári Péter

Videók

Setlist:

Illumishade

1. Enter the Void (intro)

2. Elegy

3. Enemy

4. Here We Are

5. Riptide

6. In the Darkness

7. Cloudreader

8. Rise

9. Tales of Time

10. World's End

11. Edge of Dusk (Outro)

VIsions of Atlantis

1. To Those Who Choose to Fight

2. The Land of the Free

3. Monsters

4. Mercy

5. Clocks

6. Heroes of the Dawn

7. Legion of the Seas

8. Tonight I'm Alive

9. Ashes to the Sea

10. Collide

11. Hellfire

12. The Dead of the Sea

13. Underwater (Clémentine's speech)

14. Magic of the Night

15. Pirates Will Return

16. Melancholy Angel (ump jumpjump)

17. Master the Hurricane

18. Armada

[2024.10.08.]