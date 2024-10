David Garrett, a lenyűgöző hegedűvirtuóz Budapesten is előadja crossover slágereit David Garrett megszüntette a klasszikus és a könnyűzene közti határokat, új dimenziókat nyitva egyedi interpretációival. A lenyűgöző hegedűvirtuóz most megjelent, Millennium Symphony című albumával az elmúlt 25 év legnagyobb slágereit dolgozta fel Ed Sheerantől Taylor Swiftig. Ezzel az új, és látványos crossover produkcióval indul világkörüli turnéra, így 2025. április 30-án nálunk is felcsendülnek majd hegedű-slágerei az MVM Dome-ban. David Garrett folyamatosan elvarázsolja a zenei világot briliáns hegedűvariációival. Több, mint három évtizedet átfogó, üstökösként felívelő karrierje során milliókat bűvölt el a klasszikus zene mesteri interpretációival, és egyedi crossover előadóként, a klasszikus és a könnyűzene közötti határokat elmosva új dimenziókat nyitott meg. Most egy új, izgalmas fejezet kezdődik karrierjében a Millennium Symphony című albummal, amelyen az elmúlt 25 év legnagyobb slágereit alakította át lenyűgöző hangzásvilágával. Mindez egy új, koncertiránnyal is párosul, amelyet a Live Nationnel kötött globális szerződés is jelez. David Garrettet a saját bandája mellett egy szimfonikus zenekar is kíséri majd, Magyarország mellett fellépnek még többek közt Németországban, Ausztriában és Svájcban is. Eddig 17 albumot adott már ki, és csak Európában és az Egyesült Államokban 18 alkalommal ért el Top 10-es helyezést a slágerlistákon. Míg zsinórban öt klasszikus albuma került a slágerlisták élére, ezt a bravúrt a Rock Symphonyes crossover bestsellerrel is sikerült elérnie. Világszerte több, mint ötmillió eladott CD-vel és 5,6 milliárd lejátszással David Garrett nemzetközi népszerűsége tagadhatatlan. Felvételei 14 platina- és 32 aranylemez minősítést kaptak. Több, mint négymillió rajongó ünnepelte világszerte mintegy 1600 koncertjén. Garrett kreativitása és sokoldalúsága a hegedűvirtuózt minden idők egyik legsikeresebb szólóművészévé tette, aki fesztelenül mozog a világ legrangosabb koncerttermeiben és legnagyobb arénáiban is. David Garrett a most megjelent Millennium Symphony-t személyes „crossover evolúciójának” tekinti. A hegedűművész és zeneszerző szimbolizálja a szimfonikus hangzás és a könnyűzene fúzióját, olyan tehetséggel megtalálva annak tökéletes kifejezési módját a Millennium Symphony-n, ahogy azt csak kevesen tudják. A lemezen David Garrett az elmúlt 25 év legnagyobb slágereit értelmezi újra, köztük Taylor Swift, Rihanna, Ed Sheeran, The Weeknd, David Guetta és más világsztárok dalait. Nem csoda, hogy hatalmas várakozás előzi meg ezeknek a slágereknek a színpadra állítását. Ennek a nem mindennapi élménynek mi is részesei lehetünk 2025. április 30-án, az MVM Dome-ban. A koncertre jegyek elsőként a regisztrált Live Nation tagok számára lesznek elérhetők október 24-én, 11 órától, míg a teljeskörű jegyértékesítés október 25-én, 11 órakor indul. [2024.10.22.] Megosztom: