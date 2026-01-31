Visszatér a Park színpadára a francia szupersztár

Isabelle Geffroy, művésznevén ZAZ az egyik legismertebb francia énekesnő, aki őszinte zenei világával és összetéveszthetetlen hangjával már többször is elvarázsolta a magyar közönséget. A 2015-ös és 2019-es fellépéseket követően immár harmadik alkalommal tér vissza a Budapest Park színpadára, ahol június 29-én ismét önálló koncerttel várja a rajongókat.

ZAZ több jazz-formáció énekesnőjeként tűnt fel a francia zenei színtéren, mielőtt belevágott szólókarrierjébe. Első albuma 2010-ben jelent meg, és azonnal meghozta számára az áttörést: nemcsak a zenei sajtó elismerését nyerte el, hanem többszörös platinaminősítést is kapott. Mindezek mellett a külföldön legtöbbet játszott francia előadóvá vált, és elnyerte a rangos EBBA (European Border Breakers Awards) díjat is.

A Je veux című sláger megjelenése óta ZAZ a nemzetközi zenei színtér egyik legkarakteresebb hangjává nőtte ki magát. Zenéjében a pop, a francia sanzon és a jazz elemei keverednek ösztönös erővel, autentikus világa pedig rajongók tízezreit hódította meg világszerte.

Legutóbbi, hatodik stúdióalbuma – egy intim, mélyen emberi hangvételű anyag – 2025-ben jelent meg, és egyaránt elnyerte a kritikusok és a közönség elismerését. Az albumot világszerte telt házas turné követte, ZAZ pedig a nemzetközi fesztiválszínpadok meghatározó fellépője volt.

2026-ban ZAZ újra színpadra áll, hogy koncertjein élőben is megmutassa mindazt, amiért annyian szeretik: elementáris energiát, mély érzelmeket és ritka őszinteséget. Június 29-én Budapestre is elér turnéjával, és egy ismerős helyszínen, a Budapest Parkban találkozik újra a közönséggel. Egy ZAZ-koncert mindig több mint zenei élmény – valódi, szívből jövő találkozás az előadó és a hallgatók között.

A teljeskörű jegyértékesítés február 5-én 10 órakor indul. A Budapest Park hírlevél feliratkozói azonban már február 4-én 10 órától bebiztosíthatják helyüket. Felirakozás itt.

Jegyek

Fotó: Jan Welters

[2026.01.31.]