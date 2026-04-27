Élő 40 év címmel jubileumi koncertlemez érkezik az Ossiantól

Május elején Élő 40 év címmel egy - a négy évtizedes pályafutást átölelő (és megünneplő) - jubileumi koncertalbum érkezik az Ossian zenekartól. A 31 tételes monumentális live anyag limitált példányszámú exkluzív kiadványokként digipak tokos dupla CD-n, díszdobozos, 180 grammos tripla LP-n, és pendrive-on jelenik majd meg.

A felvételek a budapesti Barba Negrában, a szombathelyi Agora Sportházban és Máréfalván készültek.

Tervezett megjelenés: 2026.05.08

Paksi Endre ajánlója:

"A lemez címét kettős értelműnek gondolom. Egyrészt felfogható egy sima koncert-album címének, de számomra azt is jelenti, hogy az OSSIAN zenekar 40 éve alakult meg és minden nehézség ellenére, a folyamatos agyonhallgatás dacára változatlanul ÉL, és nagyon sok Barátunk szívében ott van, LÉTEZIK, és nyomot hagyott… Ennek a hosszú időnek a szerény megünneplése ez az album, amin 30 olyan dal található, amelyek legnagyobb része, minden támogatás és média szereplés nélkül ért el milliós nézettséget. Köszönjük Nektek!!!…:) Baráti öleléssel: Paksi Endre"

Dallista:

1. CD

01. Intro (A Hajnal fényei)

02. A Rock Katonái

03. Továbblépni

04. Érkezés

05. Hangzavarban a Harmóniát

06. Ami a szememben

07. Soha nem lehet

08. Ahol a szürkeség véget ér

09. Acélszív

10. Végállomás Motel

11. Ha Te ott leszel velem

12. Éjféli Lány

13. Ezredszer

14. Célpont a szívemen

15. Ahányszor látlak



2. CD

01. Ez jár nekem

02. Lélektánc

03. Dobszóló

04. Csak a Jót

05. Forgószínpad

06. Lassan ébredő

07. Magányos Angyal

08. Abban a percben

09. Követem vakon

10. Ember a Holdon

11. Élő sakkfigurák

12. A magam útját járom

13. A Barát

14. Rocker vagyok

15. Gyönyörű Bolond

16. Mire megvirrad

Az album keverését az RP Stúdióban Rubcsics Richárd készítette.

Zenei rendező: Rubcsics Richárd és Paksi Endre



A zenekar 2026-os turnéja május 9-én Győrben indul

A négy évtizedet megkoronázó Ossian Ünnepnek a Budapest Aréna ad otthont 2027. január 16-án.

[2026.04.27.]