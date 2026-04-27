Élő 40 év címmel jubileumi koncertlemez érkezik az Ossiantól
Május elején Élő 40 év címmel egy - a négy évtizedes pályafutást átölelő (és megünneplő) - jubileumi koncertalbum érkezik az Ossian zenekartól. A 31 tételes monumentális live anyag limitált példányszámú exkluzív kiadványokként digipak tokos dupla CD-n, díszdobozos, 180 grammos tripla LP-n, és pendrive-on jelenik majd meg.
A felvételek a budapesti Barba Negrában, a szombathelyi Agora Sportházban és Máréfalván készültek.
Tervezett megjelenés: 2026.05.08
Paksi Endre ajánlója:
"A lemez címét kettős értelműnek gondolom. Egyrészt felfogható egy sima koncert-album címének, de számomra azt is jelenti, hogy az OSSIAN zenekar 40 éve alakult meg és minden nehézség ellenére, a folyamatos agyonhallgatás dacára változatlanul ÉL, és nagyon sok Barátunk szívében ott van, LÉTEZIK, és nyomot hagyott… Ennek a hosszú időnek a szerény megünneplése ez az album, amin 30 olyan dal található, amelyek legnagyobb része, minden támogatás és média szereplés nélkül ért el milliós nézettséget. Köszönjük Nektek!!!…:) Baráti öleléssel: Paksi Endre"
Dallista:
1. CD
01. Intro (A Hajnal fényei)
02. A Rock Katonái
03. Továbblépni
04. Érkezés
05. Hangzavarban a Harmóniát
06. Ami a szememben
07. Soha nem lehet
08. Ahol a szürkeség véget ér
09. Acélszív
10. Végállomás Motel
11. Ha Te ott leszel velem
12. Éjféli Lány
13. Ezredszer
14. Célpont a szívemen
15. Ahányszor látlak
2. CD
01. Ez jár nekem
02. Lélektánc
03. Dobszóló
04. Csak a Jót
05. Forgószínpad
06. Lassan ébredő
07. Magányos Angyal
08. Abban a percben
09. Követem vakon
10. Ember a Holdon
11. Élő sakkfigurák
12. A magam útját járom
13. A Barát
14. Rocker vagyok
15. Gyönyörű Bolond
16. Mire megvirrad
Az album keverését az RP Stúdióban Rubcsics Richárd készítette.
Zenei rendező: Rubcsics Richárd és Paksi Endre
A zenekar 2026-os turnéja május 9-én Győrben indul
A négy évtizedet megkoronázó Ossian Ünnepnek a Budapest Aréna ad otthont 2027. január 16-án.
[2026.04.27.]