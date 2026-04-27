Ossian

Élő 40 év címmel jubileumi koncertlemez érkezik az Ossiantól

Elindult az előrendelés!

Május elején Élő 40 év címmel egy - a négy évtizedes pályafutást átölelő (és megünneplő) - jubileumi koncertalbum érkezik az Ossian zenekartól. A 31 tételes monumentális live anyag limitált példányszámú exkluzív kiadványokként digipak tokos dupla CD-n, díszdobozos, 180 grammos tripla LP-n, és pendrive-on jelenik majd meg.

A felvételek a budapesti Barba Negrában, a szombathelyi Agora Sportházban és Máréfalván készültek.

Tervezett megjelenés: 2026.05.08
Előrendelés

Paksi Endre ajánlója:
"A lemez címét kettős értelműnek gondolom. Egyrészt felfogható egy sima koncert-album címének, de számomra azt is jelenti, hogy az OSSIAN zenekar 40 éve alakult meg és minden nehézség ellenére, a folyamatos agyonhallgatás dacára változatlanul ÉL, és nagyon sok Barátunk szívében ott van, LÉTEZIK, és nyomot hagyott… Ennek a hosszú időnek a szerény megünneplése ez az album, amin 30 olyan dal található, amelyek legnagyobb része, minden támogatás és média szereplés nélkül ért el milliós nézettséget. Köszönjük Nektek!!!…:)  Baráti öleléssel: Paksi Endre"

Dallista:

1. CD
01. Intro (A Hajnal fényei)
02. A Rock Katonái
03. Továbblépni
04. Érkezés
05. Hangzavarban a Harmóniát
06. Ami a szememben
07. Soha nem lehet
08. Ahol a szürkeség véget ér
09. Acélszív
10. Végállomás Motel
11. Ha  Te ott leszel velem
12. Éjféli Lány
13. Ezredszer
14. Célpont a szívemen
15. Ahányszor látlak

2. CD
01. Ez jár nekem
02. Lélektánc
03. Dobszóló
04. Csak a Jót
05. Forgószínpad
06. Lassan ébredő
07. Magányos Angyal
08. Abban a percben
09. Követem vakon
10. Ember a Holdon
11. Élő sakkfigurák
12. A magam útját járom
13. A Barát
14. Rocker vagyok
15. Gyönyörű  Bolond
16. Mire megvirrad

Az album keverését az RP Stúdióban Rubcsics Richárd készítette.
Zenei rendező: Rubcsics Richárd és Paksi Endre

A zenekar 2026-os turnéja május 9-én Győrben indul

A négy évtizedet megkoronázó Ossian Ünnepnek a Budapest Aréna ad otthont 2027. január 16-án.
Jegyek

H-Music Hungary

[2026.04.27.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
