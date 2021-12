Képgalériák • Honeybeast koncert a Barba Negrában Kapcsolatok • Honeybeast Megnéztük: Honeybeast koncert a Barba Negrában - képekkel Mi lehetne jobb módszer a karácsonyi bejgli ledolgozására, mint egy ütős Honeybeast koncert? Mi először voltunk a téliesített Barba Negrában: kellemes a hőmérséklet, jó a hangulat és jól szól a zene, igazi klub hangulata van, a fűtetlen mosdó az egyetlen kisebb kellemetlenség. Dallos Bogi és zenekara volt az első fellépő, őt is először láttuk élőben. Igényes, jól kidolgozott műsora van, jól is szólt, a We all című slágere felforrósította a hangulatot. Érdekesség, hogy Boginak a koncert ideje alatt jelent meg a legújabb, Egyedül című klipje (https://www.youtube.com/watch?v=vXCa0ueCt0A). A Honeybeast kényelmes, karácsony utáni alkalmat teremtett arra, hogy a hűséges rajongók találkozhassanak velük és bulizzanak egy jót. Most már az Éjfél után és a Cirkusz is együtt éneklős része volt a műsornak, és persze elhangzott a személyes kedvencem, a Reggeli napfény is - sok-sok szürke hétköznap reggelemet dobta már fel... A műsor végére teljes volt az őrület, hátul még pogózni is lehetett. A koncert után a zenekar és a közönség is láthatóan nehezen hagyta el a színpadot, illetve a nézőteret. Bejelentették a Honeybeast Tiktok-csatornáját (@honeybeastmusic), tényleg klassz egyébként: van koncert részlet, klip részlet, stúdió, backstage, beállás, ... A koncert a hét állomásos Cirkusz turné utolsó helyszíne volt, folyt. köv. jövőre, figyeljétek a Honeybeast Facebook oldalát. A Barba Negra pedig megállás nélkül zakatol tovább, lesz Ismerős arcok, Bikini és Pokolgép koncert, szilveszterkor Kowalsky meg a Vega, elsején AB/CD és Hollywood Rose, 7-én TNT, 8-án Ganxsta Zolee, 14-én Karthago... További részletek a Facebookon vagy a honlapjukon Tóth Noémi Honeybeast koncert a Barba Negrában képekben - klikk a fotóra [2021.12.30.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu