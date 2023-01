Dobai Attila – "A Hold minden nap Róluk mesél” Dobai Attila 2023. január 27-én jelentkezik egy számára nagyon különleges dallal, mely szüleiről, az Ő elvesztésükről és a feldolgozás jelen fázisáról szól. Az Egy hang című dal letisztult, lírikus, klasszikus világot idéz, Aty sajátos stílusával és a modern zenei világ fűszerezésével. A közelgő premier kapcsán avatott be minket Aty a dal megszületésébe, mondanivalójába és missziójába. Kezdjük mindjárt a legelején. Miről is szól pontosan az Egy hang? Ez a dal a szüleimről szól. Az ő emlékükről, arról, hogy bár nagyon régen veszítettem el őket, tudom, érzem, hogy mindig velem vannak. Ha segítségre van szükségem a nehéz időkben, bátran fordulhatok hozzájuk, számíthatok a támogatásukra.



Úgy tudom, hogy már régóta ízlelgetted a gondolatot, hogy írsz a történtekről és a benned lévő érzésekről egy dalt. Miért éppen most született ez meg? Valóban, az ötlet már évek óta munkálkodott bennem, éreztem, hogy erről a témáról egy dalban szeretnék beszélni, mert ezzel tudom leginkább megmutatni, hogy mit is érzek. Hiszem azt, hogy mindennek megvan a maga ideje. Ennek a dalnak ez most jött el. Korábban voltak már próbálkozásaim más zeneszerzőkkel is, de Náluk nem éreztem azt az összhangot, amit egy ilyen dalnál, egy ilyen témánál szerintem éreznem kell. Aki ismer, az pontosan tudja, hogy nálam amíg valami nem tökéletes, pláne egy ilyen mély témánál, addig nem engedem ki a kezem alól. Pribelszki Norbival nagyon gyorsan megtaláltuk a közös hangot. Ő volt az első olyan zeneszerző, akinek őszintén fel tudtam vázolni a storymat a szüleimmel kapcsolatban, hogy mit is érzek irántuk, milyen gondolatok vannak a fejemben Róluk. Norbi elfordult potyogott 1,5 órát a gépén… és kész volt az első verse és a refrén… amit leesett állal hallgattam, hogy ,,Norbi! Te érted amiről én énekelni akarok….” Szóval nem volt kérdés, hogy elérkezett a megfelelő pillanat. A végeredmény pedig azt hiszem magáért beszél! Minden egyes gondolatomat gyönyörűen tartalmazza. Pl: nekem a Hold olyan, mintha hozzájuk beszélnék, mintha azon keresztül kommunikálnék velük - ,,a Hold Rólad beszél” stb. Mi volt a célod ezzel a dallal? Az igazat megválva kettős cél vezérelt. Szerettem volna valami újat mutatni, valami újat adni magamból, a lelkemből. Valami olyat, amit eddig nem tudtak rólam. Ez is az életem része. Azt gondolom, hogy már rég feldolgoztam és jó helyre került ez az egész történet bennem, viszont hiszek abban, és a tapasztalataim is azt igazolják, hogy minél többet beszélünk egy adott fájdalomról, traumáról, problémáról annál könnyebben és hamarabb sikerül feldolgozni. Ezzel a dallal szerettem volna hálát mondani a szüleimnek és egy szép emléket állítani nekik, és másodnak is segíteni. Milyen volt a dal elő körös fogadtatása? Nagyon különleges. Nem volt tudatos, de a dal megszületése után a reakciók azt igazolták, hogy valahol Mindenki tud ezzel azonosulni, mindenki tud egy kapaszkodót találni benne. Izgatottan várom, hogy amikor a nagyközönség elé kerül, milyen lesz a visszhangja. Dal alkotói:

Zene/ Beat/ Mix-Master: Pribelszki Norbi

Szöveg: Pribelszki Norbi és Dobai Aty Videóklip alkotói:

Operator: Gőz Márton

Produkcios asszisztens: Jakab Zsanett [2023.01.23.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2023.01.26.]

magán kölcsön ajánlat (Email: mariakovac szolgáltatás [2023.01.26.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu