Új lemezzel, énekessel kiegészülve tér vissza Vinnie Moore Budapestre Ősszel ismét Budapestre érkezik az egyik legszerethetőbb gitárvirtuóz, a shred gitározás atyja, Vinnie Moore. Szeptember 26-án saját zenekarával, és Double Exposure című új szólólemezével érkezik a zenész az Analog Music Hallba, viszont a korábbi alkalmakkal szemben most nem kizárólag instrumentális, hanem egy énekest is bevonó programmal készül. Vinnie Moore a shred gitározás, azaz a gyors és nagy hangterjedelmű, virtuóz futamokra épülő játékstílus egyik első képviselője, aki eddigi pályafutása során 10 szólólemezt készített, és a legendás UFO zenekar hat nagylemezén és élő DVD-jén is közreműködött. Emellett tagja volt Alice Cooper zenekarának, és számos vendégzenészi szerepet is elvállalt, sőt még a Pepsinek is készített reklámzenét. Ez a jó 30 éves felvétel visszarepít minket Vinnie pályafutásának elejére. A több száz koncertnyi rutinnal rendelkező zenész most Double Exposure címen adott ki új lemezt. A lemezen több énekes: Ed Terry, Keith Slack, Mike DiMeo és Brian Stephenson is közreműködött, és így ez lett Vinnie első olyan szólólemeze, amely nem kizárólag instrumentális dalokból áll. „Ez a projekt akkor indult, amikor mindannyian le voltunk tiltva a turnézásról. A járvány miatti bezártság lehetőséget teremtett nekem az új lemez felvételeinek a szervezésére – mondta el a gitáros. – Volt már néhány ötletem, amit eredetileg egy 5-6 dalos EP-re szerettem volna rögzíteni. Az előkészületek során, a One Day gitározása alatt a fejemben egyszer csak vokálokat kezdtem hallani, és magam is önkéntelenül énekelni kezdtem. Így jött az ötlet, hogy ez a dal jobban hangzana egy énekes bevonásával, és ahogy a többi tételt is meghallgattam, lassan kialakult a gondolat, hogy többhöz is lehetne éneksávot kapcsolni. Végül tehát megvalósult a korábbi ötletem: az új albumon a számok felében énekes is közreműködik.” A lemezt Vinnie szeptember 26-án Budapesten, az Analog Music Hallban is bemutatja. Most először egy énekes, Titta Tani (Goblin) is csatlakozik a turnéhoz, Emiliano Tessitore ritmusgitáros, Francesco Caporaletti basszeros és Roberto Pirami dobos mellett. a Livesounds bemutatja: Double Exposure European Tour

2023. szeptember 26., kedd 19 óra

Budapest, Analog Music Hall

Vinnie Moore koncert

Belépő: elővételben 8500 Ft, a koncert napján 9500 Ft

Jegyek kaphatók a Ticketportal hálózatában és a tixa oldalon. [2023.08.16.] Megosztom: