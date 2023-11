Közeleg a Fekete Péter bemutató a 20 éves Centrál Színházban December 8-án mutatja be a 20. évfordulóját ünneplő Centrál Színház a Fekete Péter című magyar klasszikust. Ez volt a színház első premierje. A 30-as évek Budapestjén játszódó megejtő mesében egy balek és egy tőzsdecápa körül bonyolódnak az események és persze mindenbe beleszól a szerelem. Most Puskás Samu rendezésében, Magyar Attila, Básti Juli, Martinovics Dorina, Fehér Tibor, Alföldi Róbert és Balla Eszter főszerepésével láthatjuk ezt az örökzöld darabot. Az előadás különlegessége, hogy Básti Juli és Alföldi Róbert most először játszanak egy színpadon. Bár a Fekete Péter műfaját tekintve mese, alapszituációja igencsak aktuális ma is. A jóképű tőzsdecápa találkozik a világ legnagyobb balekjával, aki bármihez ér, összeomlik. Kész katasztrófa! Mi lehetne hát jövedelmezőbb befektetés, mint részvénytársaságot alapítani a pechjére? Az üzlet beindul, de közbeszól a szerelem: a dörzsölt úriember és a lúzer is találkoznak a nagy Ővel. A megejtő szerelmi kergetőzést örökzöld slágerek tarkítják és a fináléban már boldog párok szorongatják egymás kezét. “A gondterhelt időkben a Fekete Péter gyógyír a léleknek. Nekem meg az első színházi emlékem. Megejtő mese mindnyájunknak, fiúnak, lánynak, ifjúnak, bölcsnek. Olyan nívós bájjal terelget bennünket teljes egymásrautaltságunk elfogadása felé, hogy hirtelen karnyújtásnyira kerül egymástól fekete és fehér, magány és viszonzott szerelem. És akkor ott van a Básti, meg az Alföldi, pályájuk során először egy színpadon. Meg egy ablak a negyvenes évekre, mikor még komolyan mondtuk: “Tiszteletem, bocsásson meg, lekötelez.” Aztán Magyar Attila elfeledhetetlen balekja, Martinovics Dorina, Balla Eszter és Fehér Tibor sziporkázó triójával kiegészülve. Forróbb volt a szinpad mint a nap felszíne mikor elkezdték próbálni a darabot. Örömteli munka, megtisztelő feladat.” – nyilatkozta Puskás Samu rendező, akinek a tavalyi kirobbanó sikerű Az ártatlanság vélelme után ez a második rendezése. „Húsz évvel ezelőtt ez a darab alapozta meg színházunk sikerét, ezért azt gondoltuk, a kerek évforduló alkalmából ismét műsorra tűzzük. A repertoár kialakításakor a világszínház legfrissebb sikereinek bemutatása mellett, örömmel törekszünk arra, hogy magyar klasszikusokat is láthasson nálunk a közönség. A Fekete Péter ráadásul egy család minden tagja számára élvezetes előadás.” – mondta Puskás Tamás igazgató. Eisemann Mihály, Somogyi Gyula és Zágon István művét Hársling Hilda átdolgozásában láthatják majd a nézők. A főszereplők Magyar Attila, Básti Juli, Martinovics Dorina, Fehér Tibor, Alföldi Róbert, Balla Eszter. Díszlettervező Bagossy Levente, jelmeztervező Kárpáti Enikő, világítástervező JasonTaylor, dramaturg Horváth Panna, zenei vezető Fekete Mari, remaster Puskás Dávid, a koreográfus Boronkay-Szalay Olimpia. Jegyvásárlás [2023.11.19.] Megosztom: