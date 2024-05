Újra Live Nation Koncert Hét - május 8-tól! A Live Nation szerte a világon különböző különleges ajánlatokat, promóciókat és ajándékokat nyújt a rajongók számára májusban. Ez a program a nyári koncertszezon kezdetét is jelenti, segítve a koncertlátogatókat, hogy megtölthessék a naptárukat kedvenc előadóik fellépéseivel. 2024-ben már 10 éve, hogy a Live Nation először tartotta meg egy hetes akcióját, amelynek keretében a zenerajongók speciális áron juthatnak hozzá akár a legkurrensebb koncertek jegyeihez. Elsőként erre az USA-ban került sor, majd minden évben bővült a résztvevő országok köre. A magyar Live Nation 2019 óta kínálja a hazai rajongóknak egy héten keresztül az engedményeket a különböző koncertekre. A Live Nation csak erre az egy hétre szóló ajánlatában világszinten több mint 900 előadó vesz részt, a legkülönbözőbb műfajokban. A magyar kínálat három részre oszlik: egy nulladik napos extra ajánlattal indul a hét, aminek a keretében a június 22-i Rod Stewart és a május 16-i Thirty Seconds To Mars koncertekre lehet 17.100 forintos jegyárral belépőkhöz jutni május 8-án déltől május 9-én délig. Ezután minden nap változó koncertkínálattal, 24 órán keresztül 24%-os kedvezményt biztosít a cég az adott rendezvények jegyáraiból. A váltás minden nap délben történik, és másnap délig tart az újabb lehetőség, így folytatva a sort egészen a Koncert Hét zárásáig, május 15-én délig. Mindeközben, a teljes Koncert Hét alatt az újabb zenék és előadók iránt fogékony rajongóknak egy különleges, 1+1 ajánlat is fut majd, ahol fiatal, feltörekvő csapatok klubkoncertjeire lehet jegyet venni úgy, hogy a második jegyet ingyen biztosítja a cég, Mutass a haverodnak egy új zenét! mottóval. Az ajánlatok minden esetben csak az adott rendezvényre meghatározott időszakban, meghatározott jegytípusokra érvényesek, a készlet erejéig. A jegyár nem tartalmazza a tranzakciós- és a rendszerhasználati díjakat. Ünnepeljük együtt az élő zenét, a koncerteket, május 8-15. között, a Koncert Hét keretében! [2024.05.04.] Megosztom: