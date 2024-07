A Centrál Színház nyárra ismét Szigligetre költözik Július 30 és augusztus 20 között a Centrál Színház két Molnár Ferenc darabbal várja a közönséget a Szigligeti Várudvarba. Július 30-tól augusztus 4-ig, esténként 21 órától a Delila lesz műsoron, Balsai Móni, Magyar Attila, Stohl András és Trokán Nóra főszereplésével. Augusztus 13 és 20 között pedig Molnár Ferenc talán leghíresebb, de biztosan legszemélyesebb darabja, a Játék a kastélyban érkezik a Szigliget Várudvarba Alföldi Róbert, Balla Eszter, László Zsolt, Puskás Samu és Schmied Zoltán főszereplésével, Puskás Tamás rendezésében. Július 30-ától augusztus 4-éig esténként 21 órától a Centrál Színház Delila című előadása lesz műsoron a Szigligeti Várudvar színpadán. Minden sikeres férfi mögött egy nő áll. A nő mögött pedig a férfi felesége. Igaz ez Virág úrra is, a vidéki csárda tulajdonosára, aki - miután nagy összeget nyert a lottón - felkelti Ilonka, a cukrászlány érdeklődését. Így felesége, a bájos Marianne, a démoni Delilához hasonlóan kénytelen cselekedni, bevetve a női rafinéria teljes arzenálját, hogy megmentse házasságát. A Delila Molnár Ferenc háború előtti utolsó vígszínházi bemutatója volt. Akkor Mariannét Molnár harmadik felesége, a nála 24 évvel fiatalabb Darvas Lili alakította, ma a kifinomult játékú Balsai Móni, akkor Virág urat Somlay Artúr, ma a sokoldalú Stohl András, a csábító pincérlány Muráti Lili volt, ma Trokán Nóra játsza, a csapos szerepében Mály Gerő tette szállóigévé a: “ bocsánat, hogy a csapos beleszól” mondatot, ma Magyar Attila remekel a szerepben. A mamlasz vőlegény szerepét, melyet ma Ódor Kristóf formál, akkor kezdő színészként Básti Lajos alakította. „Nagyon sok Molnár Ferencet játszottam már és az mindig ajándék. Csodálatos írónak tartom és nagyon szeretem, hogy érzelemdús emberi történeteket ír, sok humorral. A Delila igazi női darab, a NŐT ünnepli, miközben a férfiaknak is izgalmas lehetőséget kínál arra, hogy kicsit belelássanak a női lélekbe.” – nyilatkozta Balsai Móni. Az előadás a következő évadban már nem lesz a Centrál műsorán, úgyhogy érdemes a remek alakításokat még utojára itt Szigligeten, a hat előadás egyikén megnézni! Augusztus 13 és 20 között Szigligeten lesz látható Molnár Ferenc egyik leghíresebb, de biztosan legsikeresebb darabja, a Játék a kastélyban Alföldi Róbert, László Zsolt, Balla Eszter, Puskás Samu és Schmied Zoltán főszereplésével. Mit tehet egy színműíró, ha fiatal zeneszerző barátjával együtt in flagranti kapja annak menyasszonyát? A bizonyossal kell szembeszállnia, a fikcióhoz kell alakítania a valóságot. Komoly kihívás ez Turai úrnak, a híres drámaírónak is, aki bravúros megoldással és sziporkázó humorral menti meg a fiatalok jegyességét.” „Molnár Ferenc színházi pályája csúcsán, 48 évesen, már világhírű szerzőként írta ezt a darabot, mely vallomás a színház hatalmáról. Banálisnak tűnhet ez az édes játék, azonban túlzás nélkül állítom, hogy a darab finoman csiszolt gyémánt. Arról mesél, hogy a színház ugyan nem tudja megváltoztatni az életünket de képes elhitetni velünk egy szebb valóságot. - vallja az előadás rendezője, Puskás Tamás. Aki a szigligeti előadásokra vált jegyet, még a budapesti bemutató előtt tekintheti meg a fergeteges sikerűnek igérkező előadást. Jegyvásárlás [2024.07.15.] Megosztom: