Flotsam And Jetsam: nyári thrash buli holland és magyar vendégekkel

Augusztus 16-án zakatol be Budapestre a Flotsam and Jetsam: a legendás amerikai thrash alakulat tizenötödik, I Am The Weapon című nagylemezét hozza, és egy szuper old-school heavy metal zenekart, a holland Lord Volture-t. Az Analog Music Hallban a hazai death/thrash metal alapcsapat, a Monastery nyitja majd az estét.

Egyre gyorsuló és változó világunkban a Flotsam and Jetsam inkább a legújabb innovációk viharos vizeit megtörő sziklának bizonyul. Az Arizonából indult thrash metal brigád immár közel negyven éve működik, és Eric "A.K." Knutson zenekara albumok és turnék sorát tudja maga mögött. Az 1986-os Doomsday for the Deceiver óta nem tört meg a lendületük és erejük, tavaly pedig már 15. nagylemezüket adták ki, I Am The Weapon címmel. A lemez a teljes zenekar közös munkájaként jött létre, a borítót pedig ismét Andy Pilkington készítette. „Sok időt szántunk rá, és olyan lemezt raktunk össze, amellyel a zenekar minden tagja elégedett. – mondta el Eric. – Rengeteg dalt és ötletet dolgoztunk át, mire kiválasztottuk a végleges anyagot erre a kiadványra.” A lemezhez kapcsolódóan négy kislemez is megjelent, köztük a klippes Primal és a New Kind Of Hero.

A budapesti koncerten a közönség e vadonatúj dalokra, és régi klasszikusokra egyaránt számíthat. A turné vendégeként érkezik egy nagyszerű holland heavy/power metal zenekar, a Lord Volture, amely az 1980-as évek klasszikus metal hagyományait viszi tovább, nagyívű dallamokkal és lendületes riffekkel. A srácok már tavaly, a Summer of Steel turnén nyitottak egy koncertet a Flotsam előtt, és most az egész turnén velük tartanak. Legutóbbi lemezük címadó dala a Line ’Em Up.

A koncert hazai nyitózenekara a Monastery lesz, akik Chase the Heretics címmel nemrég új dalt és videót hoztak ki.

Ez már a harmadik single az október közepén megjelenő új albumról, a Revenge is Mine-ról, ami a spanyol Art Gates Records gondozásában jelenik meg, Christian Donaldson (Cryptopsy gitáros, producer) hangmérnöki közreműködésével. A három csapat Budapesten augusztus 16-án lép fel az Analog Music Hallban, jegyek július végéig még kedvezményes áron kaphatók.

A Livesounds bemutatja: I Am The Weapon Summer Tour 2025
2025. augusztus 16. szombat 19 óra
Budapest, Analog Music Hall
Flotsam and Jetsam, Lord Volture, Monastery koncertek
Belépő: július 31-ig 9.900 Ft, utána 10.900 Ft
Jegyek 

[2025.08.16.]

