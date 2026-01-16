Két énekes, egy giga koncert - Three Days Grace koncerten jártunk
November 14-én visszatért hozzánk sok év várakozás után a Three Days Grace zenekar.
Nem is akármilyen visszatérése ez a zenekarnak, ezen a turnén két énekessel lépnek fel.
Az estét az amerikai 2013-ban alakult rockbanda, a Badflower nyitotta.
Bevallom nem hallgattam őket korábban, szóval kíváncsi voltam rájuk élőben, nagyon jó bulit nyomtak, a közönség jelentős hányada az ő dalaikat is kívülről fújta, és együtt énekelte üvöltve a zenekarral.
|
|
Three Days Grace és Badflower koncert képekben - klikk a fotóra
Kis szünet következett, szokásos színpad átrendezés, majd elsötétült a küzdőtér, és a húrok közé csaptak a srácok.
A zenekart régóta nagyon szeretem, de először láttam őket élőben, bakancslista volt, imádtam a bulit.
A Three Days Grace 1992-ben alakult. A kanadai csapat a post-grunge, alternatív, és hard rock műfajokat keveri.
Másod vokalistaként 2018-ban csatlakozott Brad testvére, Matt a zenekarhoz.
A színpad elején széltében is led lámpákat helyeztek el, ami feldobta a látványt. Középen két kivetítőn vagy a zenekar neve, vagy a dalokhoz illő vizuális látványt vetítettek, két oldalt pedig a zenekar tagokat hozta közelebb a kivetítő a hátsó soroknak, és az ülő helyeken helyet foglalóknak.
Egyből a kedvenc tempósabb „slágereimmel” indítottak. A közönség tombolt. A dobos egy emelvényen foglalt helyet középen, a színpad eleje pedig középen kifutóban végződött. A két énekes sokat jött előre vetésforgóban váltva egymást. Akusztikus feldolgozással is készültek, imádtam. Személy szerint nekem Matt a kedvencem a zenekarból énekesként, Jared Leto/James Labrie „egyvelege” emberünk szerintem. A dalok között többször kezdte kántálni a közönség kánonban a zenekar nevét. Hidegrázós élmény mindig az ilyen hangulat.
Az utolsó szakaszra hagyták a legnagyobb közönség kedvenceket, mint például a „Riot” dal is. Minden dalt végig ugráltunk, énekeltünk, elképesztő hangulatú koncert volt. Remélem, jönnek még mihamarabb.
Köszönjük a szervezést a Live Nation Hungary csapatának!
Balázs Adrienn
Fotó: Petró Adri
Videók
Setlist:
1. Dominate (live debut)
2. Animal I Have Become
3. So Called Life
4. Break
5. Home
6. The Mountain
7. Mayday
8. Pain
9. Kill Me Fast
10. I Hate Everything About You
11. Time of Dying
12. Apologies
13. Rooster (Alice in Chains cover - Adam solo)
14. Don't Wanna Go Home Tonight (live debut, with Adam's cousin Cale Gontier on acoustic guitar)
15. I Am Machine
16. The Good Life
17. Painkiller
18. Never Too Late
19. Riot
[2026.01.16.]