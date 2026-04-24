Erkel Színház

Ébredj tavasz!: itt A trón musical albuma

A nagy zenei megosztókon elérhető az Erkel Színházban telt házzal futó A trón című musical teljes zenei anyaga. A grandiózus történelmi darabot szerzőként Szente Vajk-Galambos Attila jegyzi, a zenéjét Juhász Levente szerezte. A főbb szerepekben – az Erkel ensemble-művészei mellett – Ember Márkot, Veréb Tamást, Feke Pált, Kovács Gyopárt, Brasch Bencét, Bori Rékát, Auksz Évát, Borsi-Balogh Mátét, Fejszés Attilát, valamint Szabó P. Szilvesztert is hallhatjuk.
 

A musicalszínházként megújult Erkel 2025/26-os évadjának egyik nagy sikerdarabja A trón című musical. A látványos előadás a magyar történelem 1456 és 1458 közötti időszakát dolgozza fel Hunyadi János halálától egészen Mátyás trónra lépéséig.

A darabot rendezőként is jegyző Szente Vajk korábban elmondta, hogy a mozgalmas, fordulatokban gazdag történetet nem a hagyományos színházi darabok, hanem a hollywoodi kalandfilmek cselekményvázára építették fel, ami így izgalmasabb történetvezetést garantál. 

 „A történetet pedig Juhász Levente zenéje – mely ugyanúgy segíti közvetíteni a korhű hangulatot, mint a filmes hatásokat – teszi hatásosabbá, izgalmasan friss élményt szerezve a nézők számára” – írta korábban a kritika. A látványában is lenyűgöző, monumentális történelmi musical a megújuló Erkel első bemutatója volt és azóta is telt ház előtt játsszák, és a színház következő évadjában is színre kerül majd. 

A trón album tehát mostantól elérhető a legtöbb zenei streaming szolgáltatón, többek mellett a Spotify, az Apple Music, a YouTube Music és az Amazon Music felületein.

Erkel Színház
Fotó: Erkel Színház - Kaszner Nikolett

 

[2026.04.24.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
