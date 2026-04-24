Ébredj tavasz!: itt A trón musical albuma

A nagy zenei megosztókon elérhető az Erkel Színházban telt házzal futó A trón című musical teljes zenei anyaga. A grandiózus történelmi darabot szerzőként Szente Vajk-Galambos Attila jegyzi, a zenéjét Juhász Levente szerezte. A főbb szerepekben – az Erkel ensemble-művészei mellett – Ember Márkot, Veréb Tamást, Feke Pált, Kovács Gyopárt, Brasch Bencét, Bori Rékát, Auksz Évát, Borsi-Balogh Mátét, Fejszés Attilát, valamint Szabó P. Szilvesztert is hallhatjuk.



A musicalszínházként megújult Erkel 2025/26-os évadjának egyik nagy sikerdarabja A trón című musical. A látványos előadás a magyar történelem 1456 és 1458 közötti időszakát dolgozza fel Hunyadi János halálától egészen Mátyás trónra lépéséig.

A darabot rendezőként is jegyző Szente Vajk korábban elmondta, hogy a mozgalmas, fordulatokban gazdag történetet nem a hagyományos színházi darabok, hanem a hollywoodi kalandfilmek cselekményvázára építették fel, ami így izgalmasabb történetvezetést garantál.



„A történetet pedig Juhász Levente zenéje – mely ugyanúgy segíti közvetíteni a korhű hangulatot, mint a filmes hatásokat – teszi hatásosabbá, izgalmasan friss élményt szerezve a nézők számára” – írta korábban a kritika. A látványában is lenyűgöző, monumentális történelmi musical a megújuló Erkel első bemutatója volt és azóta is telt ház előtt játsszák, és a színház következő évadjában is színre kerül majd.



A trón album tehát mostantól elérhető a legtöbb zenei streaming szolgáltatón, többek mellett a Spotify, az Apple Music, a YouTube Music és az Amazon Music felületein.

Fotó: Erkel Színház - Kaszner Nikolett

[2026.04.24.]