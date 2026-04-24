Sziget Fesztivál

Teljes a Delta District programja

Tavaly mutatkozott be a Yettel Colosseum, The Club és a BOLT Night Stage által meghatározott partiháromszög, az elektronikus zene vibráló központja a Szigeten. A Delta District idén is bizonyára beszippantja majd a partikultúra híveit, mintegy 100 act-et felsorakoztatva, köztük Peggy Gou, Sara Landry, Argy, Sub Focus vagy Richie Hawtin fellépésével.

Nagy sikerrel robbant be 2025-ben a Sziget új „negyede”, a Delta District, a háromszög csúcsaiban az ókori amfiteátrumokat idéző Yettel Colosseummal, a monumentális partik centrumával, a BOLT Night Stage-dzsel és a The Club bensőséges, underground klub-elektronika kínálatával. Kádár Tamás, a Sziget főszervezője elmondta: „A Delta Districttel új dimenzióba helyeztük a Sziget éjszakai életét, megünnepelve a globális elektronikus zenei kultúra pezsgését és sokféleségét, a délutántól induló Colosseum set-ektől a hajnalig tartó partikig.” A Sziget „éjszakai negyedének” immár teljes a 2026-os programja. 
 

Itt lesz majd a világszerte ünnepelt DJ-producer, Peggy Gou, a kemény techno hangzásáról ismert elektro-díva, Sara Landry, az underground szupersztár, Anfisa Letyago, a DJ világ egyik legizgalmasabb és legsokoldalúbb alakja, Argy, a techno műfaj úttörője, Richie Hawtin, az egyik legismertebb német house és techno DJ, Dixon, a techno spanyol nagyasszonya, Indira Paganotto, a Boiler Room legújabb uralkodója, Yousuke Yukimatsu, az indie elektronikus tánczenében utazó WhoMadeWho, az elektronikus zene egyik legelismertebb alakja, Joris Voorn, az elektronika kultúrájával együtt lélegző Vintage Culture, a drum&bass dance elektronika angol lépviselője, Dimension, a szintén angol DJ, zenei producer, dalszerző, Sub Focus, a berlini székhelyű techno duó, a Pan-Pot, a világszerte ismert sztár DJ, ANNA, a Berlinben élő, több művészeti ágban is otthonos művész és DJ, Patrick Mason, Trym, a francia DJ és producer, aki rövid idő alatt a modern techno-szcéna egyik legjelentősebb alakjává vált, az elektronikus zene és a flamenco hatásainak ötvözéséért ismert duo, a Mestiza, és a kolumbiai születésű, Berlinben élő producer és DJ, Funk Tribu. 
 
A Delta District mintegy 100 fellépőjének teljes listája, ABC sorrendben:
 
Adis Is OK, Akác, Andrea Lane, Anetha, Anfisa Letyago, ANNA, Argy, ATRIP, AUTOFLOWER b2b, Sam Hofman, BenKane, Bernathy Live, Bibi Seck, BIIA, Bladerunnaz: Shaymi b2, Hated, Boys Noize, Bug, CC:DISCO!, Charlie Sparks, Coco & Breezy, CRB, CVRDWELL Live, Daniel Moritz b2b Sonic Rain, Dimension, Dixon, DJ Fuckoff, Dom Dolla, Dorota, dtnb. b2b LAU, Dub Personal b2b Pein, Ential b2b Sephx, fka.m4a (Jay Jackson), Flux Pavilion b2b Jessica Audiffred, Funk Tribu, HAAi, Hamdi b2b Lou Nour, HANK, Hector, Oaks, Hiroko Yamamura, Indira Paganotto, Indirect Movement, Isu, Jáky Chan b2b Eliézer, Jamback, Jauri, Jazzy, Johanna Bozai, Joris Voorn, Julya Karma, Kamafaka, KiNK, Kishdead aka Klay, Kitti Kay b2b Technokool, Koven, Krudy C, Lacchesi, Lammer, Lucky Done Gone, Marsh, Mestiza, Metha, MPH, Natascha, Polké, Dublic, Grandover, Olympe, Omiki, ONYVAA, oskar med k, Pan-Pot, Patrick Mason, Peggy Gou, Pizza Amore & Switch Nollie, QUEST, Raasa, Raise Spirit, Richie Hawtin, Rossi., Sara Landry, Secret Factory, Sikztah, sim0ne, Slym & Szoliver, Sub Focus, SveTec, Swimming Paul, SYREETA, TDJ, THIRD 2HIFT, Tiga, Tolo & Falcao, Tripolism, Trym, u.r.trax, Vintage Culture, WhoMadeWho, X-Coast, Yousuke Yukimatsu, Yulia Niko, Zomboy. 

Fotó: Sziget Official
 

[2026.04.24.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
