Sting újra Budapesten lépett fel, de a "mesterkurzus" elmaradt A tizenhétszeres Grammy-díjas művész, Sting egy különleges koncertet ígért Budapestre is, amit május 31-én a világkörüli turnéja részeként vett célba. A koncerten többek között olyan klasszikusok csendültek fel, mint a Fields of Gold, a Roxanne vagy az Every Breath You Take. De kaptunk-e valami többet az angol zenésztől ezen az estén? A 72 éves zenész szólókarrierjének kezdetéig legfontosabb dalszövegírója, vezető énekese és basszusgitárosa volt a The Police együttesnek. Első Grammy-díját 1984-ben kapta, aztán még 16 követte, sőt még egy Oscar-jelölést is begyűjtött. Több mint 35 filmben használták kisebb-nagyobb zenei alkotásait, de néhány filmben valódi színészi szerepet is kapott (Viharos hétfő vagy A Ravasz, az Agy és két füstölgő puskacső). Több hangszeren is játszik: láthattunk már a kezében gitárt, basszusgitárt, bőgőt, mandolint, szaxofont, pánsípot, lantot, de jól zongorázik, és harmonikázik is. Sting koncert képekben - klikk a fotóra

Magyarország többször is megfordult, legutóbb Debrecenben a Főnix Arénában koncertezett. Május utolsó napján a Papp László Budapest Arénát is megtöltötte. Igazi profi, ez nem kérdés. Keveset beszélt, sokat énekelt, mégis hiányzott valami… Világkörüli turnéjának állomásait a The Times „mesterkurzusnak” minősítette, a The Telegraph, „ritka csemegének” ítélte, a The Guardian pedig „egyedülállónak” nevezte a fellépéseit… Én kerestem benne ezeket a jelzőket, de nagysága ellenére sem találtam meg. Nem ragadott magával, nem bilincselt le, sokszor elkalandozott a tekintetem és azt vettem észre, hogy körülöttem idő előtt távoztak az emberek. Persze, nem lehet mindig átélni az „Úristen, ez volt életem koncertje” élményt, és lehet, hogy már túl magasak az elvárásaink, de Sting most ennyi volt. M. A.

Fotó: Petró Adri [2024.06.30.]