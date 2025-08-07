Campus Fesztivál 2025: Rekord után készülhetünk a 18. születésnapra

Esőáztatta eufória, világsztárok és hazai kedvencek – a Campus Fesztivál idén is bebizonyította, hogy miért az egyik legélhetőbb és legizgalmasabb nyári fesztivál Magyarországon. 121 ezer látogató bulizott öt napon át a debreceni Nagyerdőben, és már most izgatottan várhatjuk a jövő évi, jubileumi alkalmat.

Idén minden korábbinál nagyobb tömeg zarándokolt Debrecenbe, hogy részese legyen annak az élménynek, amit a Campus Fesztivál nyújt: zene, fények, barátok és a felszabadult nyári hangulat tökéletes elegye. Július 16. és 20. között 21 programhelyszínen több mint 250 zenei fellépő és közel ezer kulturális program várta a közönséget. A Nagyerdő ismét fesztiválvárossá változott, és minden pillanata azt sugallta: itt minden a zenéről és az élményről szól.

A lineup idén is erős volt: a világhírű The Chainsmokers elektropop-duó lélegzetelállító show-val hódította meg a közönséget, míg John Newman és a hét utolsó éjszakáját berobbantó Jason Derulo elhozta Debrecenbe az igazi amerikai koncert hangulatot.

A 35 éves, floridai hip hop király, Jason Derulo óriási bulit nyomott a színpadon. Lehengerlő breakdance produkciókkal, gyönyörű táncoslányokkal, szuper koreográfiákkal. Imádtam.



A világsztárok mellett a magyar élvonal sem maradt adós: a Halott Pénz koncertjén szinte megmozdult a Nagyerdő.

A nagy port kavaró Majka koncert mellett is akadt még jó néhány emlékezetes pillanat volt még a Campuson: A Wellhello, Dzsúdló tomboltatta a rajongókat, a Bagossy Brothers Company és a Margaret Island pedig bebizonyította, hogy a dallamosabb oldal is lehet elsöprő erejű.

A retro zenék szerelmesei is élvezhették a 90-es évek legnépszerűbb előadóit a Debreceni Egyetem színpadának retro tanszék sávjában. Helyet adva többek között gyermekkorom nagy kedvenceinek, az Animal Cannibalsnek és az örök klasszikusokat képviselő Korda György és Balázs Klári párosnak. És persze megérkezett az egyetemi fesztiválok elhagyhatatlan résztvevője, Dévényi Tibi bácsi is a pöttyös labdákkal.

Nem maradhatott ki a fellépők közül az Anna and the Barbies, a Carson Coma és persze Péterfy Boriék sem, akik szétszedték a színpadot a CATL Lighthouse Stage-en.

A magyar rockzene szerelmeseinek a szerda és a csütörtök volt az igazi kánaán: Szerdán Depresszió, Road és Lazarvs adott lehetőséget a pogozásra és a fesztelen tombolásra, míg csütörtökön a Fish! alapozta a hangulatot. Annak ellenére, hogy fényes nappal, első zenekarként léptek fel, hihetetlenül jó bulit csináltak.

A dalok hangszerelése igazi jól táncolható, igényes, bulizós rock and roll zene, szellemes dalszövegekkel. Bár viszonylag rövid koncertet adhattak a nap első nagyszínpados fellépőjeként, mégis sikerült felforrósítani az akkor még csak bámészkodó, az előző napból épp csak magához térni kezdő fesztivál közönséget.

Csütörtökön lépett fel, Debrecen ikonikus rockzenekara a Tankcsapda is. A 36 éve aktívan turnézó zenekar, éppen egy nagyon izgalmas transzformációs időszakban van. Az előző gitáros, Sidi kiválását követően még nem találták meg a zenekar végleges tagját, így lapot húztak és 10 különböző gitárossal futottak neki idén az új albumuk elkészítésének.

Az idei turnén is mindig izgalmas kérdés, hogy vajon kivel lép majd színpadra Lukács és Fejes. A Campus Fesztiválon három gitárossal – Bodor Mátéval, Vörös Attilával és Takács Vilkóval egészült ki a zenekar, és olyan zúzást produkáltak, amire még a fák gyökerei is rezonáltak. Elképesztően különleges élmény volt ezekkel a szuper gitárosokkal élőben hallani az Agyarországot és a Mennyország Tourst-ot…

Feltekerték a hangerőt rendesen. Az egyszer biztos. Az már csak hab volt a tortán, hogy a rajongók egy after party keretében találkozhattak is a zenekar tagjaival, a nemrég nyitott Csinibaba kultkertben. Fejes Tamás új hangulatos, kerthelyiséges szórakozóhelye, mindössze párszáz méterre volt a fesztivál bejárattól.

Így egy igazán örömteli kapcsolódás, fotózkodás és néhány autogramm begyűjtése után még simán vissza lehetett menni Leander Kills-re levezetésképp az MBH Bank Rock Aréna színpadához. Már annak, aki bírta még lábbal.

A Campus Fesztivál népszerűségének titka azonban nemcsak a sztárfellépőkben rejlik, hanem abban is, hogy az egyik legélhetőbb fesztivál az országban. Idén különösen sokan dicsérték a kényelmi szolgáltatásokat: a Lidl kitelepülése például igazi telitalálat volt – bevásárolsz, és már grillezik is neked a kaját. (Egy repont hiányzott csak.)

Az árak is diákbarátabbnak tűntek a többi zenei fesztiválhoz képest, ami nem utolsó szempont, ha az ember több napot tölt egy ilyen helyszínen. Persze a Campus még így is tartogat meglepetéseket: Bár csütörtökön megúsztuk, pénteken az eső sokakat felkészületlenül ért. Egy esőkabát bizony nem ártott volna azoknak, akik elfelejtették a kötelező fesztivál kellékek mellé bedobni a motyójukba.

És hogy mennyire fontos a közösségi élmény? Idén a fesztivál üzenete a „Vigyázunk egymásra” volt, amit nemcsak szavakban, hanem tettekben is érzékelhettünk. A Közbelépő projekt lelki biztonságot adott, a Civil Falu pedig újra megmutatta, hogy a Campus nem csupán buliról szól: itt helyi közösségek, fenntarthatósági kezdeményezések és kreatív programok is teret kaptak. A fényinstallációk pedig este egy mesebeli várossá varázsolták a Nagyerdőt.

A számok is magukért beszélnek: 121 ezer fesztiválozó – ez minden idők legnagyobb látogatószáma a Campus történetében. Miközben más nagy magyar fesztiválok szünetelnek vagy eltűnnek a süllyesztőben, a Campus stabilan tartja a pozícióját, sőt, évről évre erősödik. És most figyelj: 2026-ban nagykorú lesz a Campus! A dátum már biztos: július 22–26. között újra a Nagyerdőben találkozunk.

A szervezők már meg is hirdették a bérleteket. Habár a super early bird-jegyeket pillanatok alatt elkapkodták, még most is kedvezményes 43 990 forintos áron lehet hozzájutni a heti jegyekhez. Aki ismeri a jegyárak alakulását, tudja, hogy ez most a legjobb deal, hiszen pár hónap múlva jóval magasabbra is kúszhatnak a jegyárak.

Egy biztos: a 18. születésnapját ünneplő Campus minden eddiginél nagyobb dobásnak ígérkezik. Lesznek meglepetések, világsztárok és minden, amiért ezt a fesztivált szeretjük. Addig pedig őrizd meg a kedvenc emlékeidet az idei buliról – és készülj: jövő nyáron újra találkozunk Debrecenben, a Campus Fesztiválon!

Campus Fesztivál 2026: július 22–26.

Suri Andrea

Fotó: Bauer Attila

[2025.08.07.]