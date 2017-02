Újra varázsolt Illényi Katica - beszámoló

Illényi Katica sokoldalú tehetségével - hegedű - és thereminjátékával, ének és sztepptánc előadásával – valamint az őt inspiráló barátaival ajándékozta meg közönséget év eleji koncertjén a Kongresszusi Központban.

„Madarat tolláról az embert barátairól…” Illényi Katica sugárzó tehetségéből és személyiségéből ezúttal a barátain keresztül is részesülhettünk. A Magyarország Érdemes Művésze valamint Liszt- és Artisjus díjas hegedűművész koncertjén napjaink kiemelkedő tehetségű előadói vendégszerepeltek: Micheller Myrtill énekesnő; Sárik Péter jazz zongorista és zenekara, a Sárik Péter trió kiegészülve Pintér Tibor gitárművésszel; valamint testvére, Illényi Csaba, hegedűművész. Mellettük Katica meghívta azokat a barátait is, akitől szó szerint maga is tanult: Pirovits Árpád sztepptánc világbajnok, a Táncművészeti Főiskola tanára és Magyar Hajnal, a Magyar Hajnal Énekstúdió megalkotója is az előadók sorában voltak, és megható ‘mester és tanítványa’ közös produkciókkal tették még élvezetesebbé a műsort.



Az est egyik fénypontja volt a “Victory” gospel szám Hajnal, Myrtill és Katica közös ének előadásában. A gyönyörű és komplex dalt Katica saját bevallása szerint tanára unszolása nélkül soha nem vállalt volna be. Hallgatva a végeredményt – Katica tökéletes énektechnikáját – szép példát kaptunk arra, hogy a barátok milyen fontos szerepet töltenek be egy ember kibontakozásában, motiváltságában. Gratulálunk Katicának, mérhetetlen tanulás vágya - hegedűművészként is - a legprofibb énekesek közé emelte őt! Hasonlóan megindító művészi teljesítmény volt Myrtill és Katica theremin-ének duettje Offenbach: Barcarolaja-ra. A theremin mindamellett, hogy a világ egyik legnehezebben kezelhető hangszere (melyen a hangokat a levegőben kell eltalálni), óriási kihívás egy emberi énekessel összehangolni. Bravúros produkció volt!

Illényi Katica évnyitó koncertje a megszokottnál is színesebb és érdekfeszítőbb volt. A fellépő művészek egy pillanatra se hagyták unatkozni a közönséget. A műfajok, a szereplők és a hangszerek változatos felhozatala ízlésesen mutatta be azt, hogy a tehetség nem ismer korlátokat! Katica egy igazi reneszánsz ember; fő hangszere a hegedű mellett, az egyetlen magyar előadó, aki thereminen is játszik, de sztepp és ének tudása is a legmagasabb szintű művészekével vetekedik. A profizmus mégse emelte őt elérhetetlen magasságokba, rengeteg érzelmet és személyes gondolatot osztott meg a közönséggel. Illényi Katica közvetlensége mellett is óriási tisztelettel vezette fel vendégeit, akik inspirálják őt, és akik nélkül ő sem válhatott volna azzá, amivé lett.

Az est nem nélkülözte a humort és a játékosságot sem. „Mr. Paganini” Myrtill és Katica ének és hegedű kettőse, vagy Pirovits Árpád és Katica sztepp duója mindenkit jó kedvre derített. A könnyed műfajok remek kontrasztot adtak a klasszikus zeneműveknek; a korszakok és a stílusok tökéletes egységbe forrtak ebben a jó társaságában és Katica művészetében. Bach, Offenbach, Bernstein, Piazzolla, moldáv tradicionális hegedű darab, sanzon, gospel és pop slágerek követték egymást, folyamatosan fenntartva az érdeklődést.



A koncert magas színvonala mellett is mindvégig szórakoztató maradt, Katica és vendégei tolmácsolásában a komoly és jazz zeneművek is könnyedén befogadhatóvá váltak. Sárik Péter és zenekara bravúros fordulattal egy közel 2000 fős kórust kovácsolt a közönségből, amely a zongoraművész vezényletével egyként énekelte Beethoven Örömódáját. Sárik Péter egyébiránt az est összes dalának a hangszerelője, amiért külön elismeréssel kell adóznunk feléje. Bach klasszikusaihoz mondern kíséretet alkotott, ízlésesen megtalálva a középútat barokk és a jazz között, és eltalálva azt a hangzást, ami könnyedén befogadható a mai ember számára is.

Tarlós István, Budapest főpolgármesterének támogatásával a koncertre ötszáz zenetanuló fiatal és zenepedagógus is meghívást kapott. Mindez annak a programnak a keretében valósult meg, mely szerint Illényi Katica részt vesz a fiatal, feltörekvő muzsikus generáció gyakorlati oktatásában valamint a hazai művek és szerzők megismertetésében. A hegedűművész a legmagasabb szakmai színvonal könnyed, örömteli és szórakoztató bemutatásával követendő példát állított a jövő zeneművészei elé.

A koncert egyik záróakkordjaként Katica stílusosan előadta az „Azért vannak a jó barátok” című dalt a közönség bevonásával. Nagyszerű, felfrissítő, feltöltő élmény volt! Kiemelkedő művészek és kiemelkedő emberek társaságában tölthettük ezt az estét, és - a közönség soraiban ülve – úgy érezhettük, hogy mi is ennek a remek társaságnak a tagjai vagyunk!

– Kámán Ildikó/NAP média –

[2017.02.02.]