Szétfeszített a rock and roll rugója! – T30 koncert Győrben Hat állomásos körszínpados turnéját kezdte meg a szombat este Győrben a 30. születésnapját ünneplő legendás magyar rockzenekar, a Tankcsapda. Sokan voltak kíváncsiak Lukács Lacira, Fejes Tomira és Sidire, akik rendesen odapakolták magukat, s bizony mindenkit szétfeszített a rock and roll rugója. A Tankcsapda jubileumi évét éli, a T30 koncert is a születésnap keretében született, s tulajdonképpen keresztmetszetet ad a banda elmúlt három évtizedéről. Lukács Laciék mindig tudtak valami újat, valami különlegeset adni a magyar rockzenének, s most ezt a jubileumi évet is igencsak emlékezetesen zárják. A két utolsó hónapban, összesen hat nagyvárosba látogatnak el, ahol a sportcsarnokokban hangzik el a banda Körszínpados show-ja, amelyet egyébként 2017-ben a Papp László Budapest Sportarénában mutattak be először. A hat nagyváros közül az első Győr volt, november 16-án este adtak életre szóló élményt a velük együtt korosodó és a fiatalabb „tankereknek" is. A körszínpados megoldást egyébként a magyar zenekarok közül először a Tankcsapda próbálta ki, s nekik, na meg a közönségnek is bejött, kézenfekvő volt, hogy a vidéki nagyvárosban is így lépjenek fel. A nagyon komoly technikát és felkészültséget igénylő produkció igényességét mutatja, hogy a színpadon többek között 8 mikrofon, kör alakú ledfal, a küzdőtéren pedig 4 óriási kivetítő található. Fejes professzionális és csodaszép TAMA dobszerkója szinte állandóan körbe forog, ami külön pozitívum, hiszen így a hangszert és Tomi játékát is bőven megcsodálhatják a hangszer és a rockdobolás iránt érdeklődők. Lukács Laci és Sidi pedig bejárja az egész színpadot, minden oldalnak énekelnek, mindenki felé fordulnak. Kezdetnek mindjárt a „Nem kell semmi” jött, 2006-ból, amely igazi lázadó nóta, még a Cseresznyés időkből: „Nem kell levél, nem kell bélyeg, hagyjátok, hogy végre éljek…” Időtlen kívánságok, 2019-ben is aktuálisak. Egyébként a Tankcsapda sikerének egyik kulcsa a Lukács Laci által írt szövegek, amelyekből egy-egy kiragadott sor különféle színű pólókra és pulóverekre nyomtatva volt látható az Audi Aréna küzdőterén, de még az ülőhelyeken is. „Egyenruhába” bújt szinte mindenki, egységet alkotva. A legjobb persze az egészben az volt, hogy tényleg minden korosztály megjelent és együtt bulizott, helyenként persze pogózott is, csak úgy finoman. Viszont utóbbit már a második dalnál, a „Mindig pénteknél” elkezdték, s röpködtek a hajak, s borultak a sörök… Kit érdekelt persze mindez, amikor „Itt vannak a tankok”?! Laci az egyik összekötő szövegben megköszönte a győri Auróra zenekar segítségét. Nem csoda, hiszen a Debrecenből indult Tankcsapda ezzel a névvel legelőször 1989. október 14-én a szülővárosukban, az Auróra előzenekaraként léphetett színpadra. Harminc évvel később az akkori formációból már csak Lukács maradt, aki viszont a kezdetekről garancia a sikerre. S ha már a múltba kalandoztuk, akkor említsük meg az 1992-ből érkező „Tudok egy munkát” című nótát, ami most 2019-ben is bitang jól szól. Ahogy a szintén a Legjobb méreg című albumon megtalálható „Legyen az ördögé” is. Elhangzott a „Bárány”, amely talán az egyik legsötétebb daluk, nagyon komoly mondanivalóval rendelkezik. A kiválasztott számok minden korszakból villantottak hangulatokat, „A 3 grácia” könnyedsége után például az egyik legújabb szerzemény, a „Liliput Hollywood” következett. Azonos címmel a nyáron egy könyv is megjelent, amelyet Bakó Csaba és Kertész Tímea jegyez, s nem csak Tankcsapda rajongóknak kötelező, hanem mindenkinek akit érdekel a magyar zenei élet. A szünetet egy videós bejátszással oldotta meg a zenekar, s ebben is, na meg Lukács Lacitól is elhangzott hogy rendkívül örülnek annak, hogy itt Győrben, a világ legjobb kézilabdacsapatának otthonában léphetnek fel. Fejes emlékezett még az egykori Ifiházra is, ahol talán még a csillárokon is lógtak az emberek, ha fellépet egy-egy nívósabb zenekar. Az akusztikus blokk is jól sikerült, a közönség vette a lapot, leginkább az „Adjon az ég" új köntösbe öltöztetésénél. A „Szevasz Öcsém" is 2019-es nóta, könnyedebb rock, nyári bulizós hangulattal és Tankcsapdás pimaszsággal. Persze nem hiányozhatott a „Mennyország tourist" amit teli torokból zengett az egész Aréna, ahogy a „Köpök rátok" mára már ikonikussá vált őszinte vallomás-dalt is. A „Világ posztol" roppant elgondolkoztató, s bár talán úgy érezhetjük, a fiatalabb korosztálynak szól, minden „telefonhoz-ragadt" embernek tanulságos lehet. A „Rock and roll rugója” 1995-ból érkezett, s a „Hidd el én nem tehetek róla, így rakott le az a nyomorult gólya, hidd el én nem tehetek róla, szétfeszít a rock and roll rugója!” mindannyiunk önvallomása is lehet, akik együtt buliztak szombat este az Audi Arénában. A srácok a végére hagyták a „Legjobb méreg” – talán nem túlzás – Tankcsapda himnuszt, ami megénekeltette az addig viszonylag visszafogottan viselkedő embereket is. Megvan a Tankcsapdának a maga keményen valódi varázsa, szó se róla… S annyi, de annyi jó dal kimaradt – például: „Azt mondom állj”, „Lélekhangokból”, „Be vagyok rúgva”, „Hatalom nélküli rend”, „Ez az a ház” stb. – mert hát nem maradhattunk reggelig, a két órát így is becsülettel kitöltötték a meglett férfivá érő egykori srácok. A győrieket szétfeszítette a rock and roll rúgója, az egyszer biztos. Isten éltessen Tankcsapda, még sok közös évet Veletek, nekünk! – Havassy Anna Katalin (Győr+ Média) –

