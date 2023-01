MetálKarácsony Pokolgép módra - képriport A hagyományokhoz híven a Pokolgép idén december 30-án ismét a Barba Negra színpadán tornázta le a karácsonyi menüt.

Az elmúlt évek viszontagságai miatt többször is elmaradt a Pokolgép MetálKarácsonya. 2022. december 30-án végre ismét megrendezésre került a már hagyománnyá vált koncert, a vadonatúj Barba Negra nagyszínpadán.



Az estét a Twister nyitotta, megalapozva ezzel a hangulatot.



A közel teltházas óriássátorban minden korosztály képviseltette magát, jó volt látni, hogy a következő nemzedék soraiban is bőven akad metálrajongó. Pokolgép - Twister koncert képekben - klikk a fotóra

Sorban elhangzottak a legnagyobb Pokolgép slágerek, mindenki megtalálta a szívének legkedvesebb nótát. Óriási karácsonyi-szilveszteri hangulat kerekedett, szállt a füst, lobbantak a lángcsóvák. Nem volt hiány látványban és persze hangban sem. A zenekarvezető Kukovecz Gábor - Kuko szólólemeze hivatalosan 2013. január 13-án jelent meg, de a buli után már megvásárolható volt a helyszínen. Sőt, aki akarta beszerezhetett rá egy aláírást is. A Tiszta szívvel Pokolgép nem az anyabanda új sorlemeze, hanem egy személyes hitvallás, egyfajta ars poetica, a hazai metal élet egyik legegyedibb stílusú dalszerzőjétől. A számtalan előadó által feldolgozott klasszikusokat ezúttal maga a szerző prezentálja úgy, ahogy annak idején megálmodta.



Kuko kiválasztotta a tíz kedvenc Pokolgép dalát, mellétett hét teljesen új szerzeményt és saját előadásában tárja a rajongók elé. A tíz klasszikus dal remekül átfogja a Pokolgép és Kuko munkásságát, a hét új pedig megmutatja a jelent és felsejlik a jövő is. Ráadásul bátran mondhatjuk, Kuko énekesként sem vall kudarcot, elhivatottsága és tehetsége itt is megmutatkozik.



A lemez megvásárolható a koncerthelyszíneken vagy megrendelhető. A Pokolgép idén jubilál, 40 éves lesz a zenekar. Ebből az alkalomból extra koncerttel készülnek majd.

A tavaszi koncertdátumok és helyszínek már elérhetők a banda honlapján és Facebook oldalán. Audrey

Fotó: Petró Adri [2023.01.22.]