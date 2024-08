Overkill, Havok, Angelus Apatrida és Dust Bolt: thrash bulikkal zárul a nyár Dupla thrash csapással rúgja rá az őszre az ajtót a Concerto Music: augusztus 21-én a Havok és a Dust Bolt párosa izzaszt meg minket a Dürer Kertben, szeptember 10-én pedig Bobby Blitz csapata, az Overkill játszik majd a Barba Negrában, a már szintén jól ismert Angelus Apatrida és a One Machine társaságában. Kereken a huszadik nagylemezét adta ki tavaly az Overkill. Az 1980 óta zakatoló amerikai thrash metal zenekar évtizedeken át szállította a műfaj meghatározó lemezeit, az közelmúlt lemezein pedig még összetettebb, érettebb hangzást értek el, ami a thrash-re jellemzőnél több zenei megoldást mutat be. A Scorched LP esetén ezt az is segítette, hogy a dalok megírására két és fél év volt a járványidőszak miatt, így nem kellett sietni. „Nem csak az öncélú agresszió süt az anyagból – mondta el az énekes, Bobby „Blitz” Ellsworth –, hanem számos további arca is felfedezhető. Számomra inkább egy heavy metal lemez ez, kevésbé thrash: rengeteg dallam fért be a dalokba. A dalszerzés évei alatt a hangulatom is sokat változott: lelkesen ugrottam bele a szövegek írásába, majd a napok nyomottabbá, komorrá váltak, de aztán ahogy az egész világ, mi is talpra álltunk. Az érzéseknek ez a forgószél-szerű mozgása köszön vissza a lemezen, ahogy egy sötét helyről eljutunk a fényre.” A csapat két alapító oszlopa az énekes, Bobby és a basszusgitáros D. D. Verni, de persze a két „újabb” tag, Dave Linsk gitáros és Derek Tailer ritmusgitáros is jó bő két évtizede tagja a felállásnak. A dobos poszton több változás is történt az évtizedek alatt, de eddig mindig sikerült kiemelkedő tehetségeket találni: Tim Mallare, Ron Lipnicki és Jason Bittner is kiváló választásnak bizonyult. Most egy újabb váltás következik: az új ütős már kiválasztásra került és javában gyakorolja a nótákat, a napokban pedig a rajongóknak is bemutatják. Bobby azt is elmondta egy interjúban, hogy D. D. Verni nemrég egy vállsérülését operáltatta meg, ami miatt csak az őszi turné néhány állomásán játszik majd. Hamarosan ezen a poszton is bejelentik a beugrót... Latin-Amerikában nemrég David Ellefson állt színpadra az Overkill-lel. A turnén érkezik még a spanyol Angelus Apatrida, akik szintén jó negyed százada működnek. Nemzetközi ismertségre főleg az elmúlt évtizedben tettek szert, lendületük azonban cseppet sem hagyott alább, és lemezről lemezre meggyőzően teljesítenek. Korábban a Dew-Scented, a Suicidal Angels oldalán és saját turnékon jártak már Magyarországon. Nyitózenekarként a Vicious Rumors, a Testament és a Nevermore soraiból ismert gitáros Steve Smyth saját zenekara, a One Machine lép fel szeptember 10-én a Barba Negrában. a Concerto Music bemutatja: Scorching Europe 2024 Tour

2024. szeptember 10., kedd 19 óra

Budapest, Barba Negra

Overkill, Angelus Apatrida, One Machine koncertek

Belépő: Megadeth jeggyel rendelkezőknek augusztus 16-ig 7.900. Normál elővételben 9.900 Ft, a koncert napján 11.900 Ft

Jegyek Nem sokkal korábban, augusztus 21-én pedig a legjobb neothrash bandák egyike tér vissza Budapestre: a coloradói Havok a 2017-es Conformicide és a 2020-as V lemezekkel is nagyot gurított, és a készülő új anyag közreadása előtt még körbejárják Európát is. Budapestre az új gitárossal, Brett Rechfertiggel és a friss lemezes német thrash-testvérekkel, a Sound & Fury-t bemutató Dust Bolttal érkeznek. a Concerto Music bemutatja:

2024. augusztus 21., szerda 19 óra

Budapest, Dürer Kert

Havok, Dust Bolt koncertek

Belépő: 7900 Ft

