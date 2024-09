Azahriah ismét duplázott a Parkban - megnéztük! Azahriah most a Budapest Parkot töltötte meg, ismét dupla teltházzal. Második, pénteki napon jutottam el végre Azi koncertjére. Valóban zseni a srác és én nem elfogultan beszélek róla, nem vagyok hardcore fanatik, szimplán kedvelem a dalait, illetve van konkrétan öt kedvenc dalom tőle (mindegyiket el is játszotta nagy örömömre a koncerten). Ne szaladjunk azonban előre, haladjunk szépen sorban. Pénteken az előzenekar a „Paso” csapata volt, már javában játszottak, mire megérkeztem a Parkba, de szerencsére még pár dalt eljátszottak, mire előre jutottam a tömegben, nagyjából a tízedik sorig jutva (ezen az estén ez tökéletes hely volt számomra). A Paso (Pannonia Allstars Ska Orchestra) 2003-ban alakult budapesti ska zenekar. Népzenei elemekkel is tarkított muzsikát játszanak, hegedű, gitár, trombita, basszus gitár, minden játszik. Nagyon jól szórakoztam, bulizós, táncolós, élő zenét játszanak, remek hangulatot varázsoltak Azi felvezetéseként a Parkba. Koncertjük konfetti esővel zárult. A közönség elképesztően szerteágazó volt, korosztályban és stílusban egyaránt. A nyolc éves gyerektől a hetven éves nagymamáig láttam embereket táncolva énekelni, de volt itt rapper és raszta fazon, illetve kő metal arc figura, színes punk hajú fiatalok, illetve sok fiatal lány. Párok, családok. Jó volt ezt látni, Azi minden korosztályt meg tud szólítani zenéjével. (Nyugi, a keménymag tini illetve húsz éves korosztály, akik képesek ott éjszakázni az első sorért mindenhol, mert minden turné állomásra mennek Azi után. HATALMAS RESPECT NEKIK egyébként, én is élem a lelkesedést és a kitartást saját nagy kedvenc előadóim esetén, bár én „csak” 12-14 órákat vagyok képes várni giga kedvenc előadóimra az első sorért, amennyiben szükséges). Kis szünet, színpadrendezés, majd gigantikus közönség sikítás és üdvrivalgás közepette hatalmas konfetti robbanással belecsapott az „Introvertált dal”-ba Azahriah és zenekara. A közönség a legelejétől üvöltve énekelt végig kívülről minden dalt, ezt azért írom már most az elején le, mert ez minden dalnál így volt kivétel nélkül. Szóval, aki nem volt ott, úgy képzelje, hogy végig hangosan énekelt az egész Park, hidegrázós élmény. Azahriah-t, azaz Baukó Attilát nem hiszem, hogy bárkinek be kell mutatni, szokásos védjegyévé vált fekete szettben, fekete napszemüvegben, fekete sapkában lépett színpadra. Az „Introvertált dalban” még gitározik, majd a következő slágerénél már szaladgál, táncol. Olyan kisugárzása van a fiúnak, hogy a kisujj felemelésével is szuggesztíven navigálja a közönséget. Rengeteg táncos is megjelent a színpadon az ötödik dal környékén, remek koreográfiával illeszkedve a dalok hangulatához és szövegéhez is. Azi egyik pillanatban még rappel (eszméletlen gyorsan, igen), következő pillanatban lágyan énekel, ezt követő pillanatban dobol vagy épp a billentyűs hangszeren játszik, majd ismét gitározik (négy gitárt számoltam össze, amit váltogatott koncert során). Mindezt autodidakta módon tanulta, önmagát képezve, ehhez tehetség kell, tizenkét évesen csinálta meg saját Youtube csatornáját. Zseniálisan gitározik (nekem ugye fő csapás vonalam okán a gitár centrikusabb dalai a kedvenceim), olyan gitár szólókat tol a srác, hogy egy metal koncerten is simán megállná a helyét. (Gyerekkorában metal zenén nevelkedett, ezt le sem tagadhatja), egyetlen bajom, hogy ezek a gitárszólói rövidek, de értem én azt is, hogy miért, ebbe a zenei stílusba a rövid gitárszólók férnek bele, punktum). A mikrofon állvány nagyon látványos, faágak és égbe nyúló kezek kavalkádja, személy szerint az egyik kedvenc színpadi látványelemem. Mikrofon állvány baloldalán a szinti, jobb oldalán kézi dob cucc, hogy minden elérhető közelségbe legyen Azi mellett, így könnyen vált hangszereket dalonként. A koncert közepe a spanyolos, táncolós daloké volt, táncos lányok érkeztek kubai hangulatot varázsolva a színpadra. Ezt egy rúdtáncos hölgy is követte, aki csodás, kecses táncot lejtett a rúdon, ami a közhiedelemmel ellentétben nem olyan könnyű, mint látszik, a hölgy még fejjel lefele is bemutatott néhány táncelemet, kaszkadőröket is meghazudtoló koreográfiával. Ezután megint egy gitár centrikus dal következett. Azi ezúttal piros elektromos gitáron szólózott. A következő dalok egyikében pedig zenésztársa (külsőre totál Kalapács Józsi 2.0) párhuzamosan gitár szólózott főhősünkkel, egy „Slash gitáron”. Nagyon éltem ezeket az epizódokat is. Ezután akusztikus dal következett, itt természetesen az akusztikus gitárját kapta elő főhősünk, hogy azon is megcsillogtathassa zenei tudását. Látványos színpadképek egyike volt még, amikor fekete öltönyös emberek (táncosok) jelentek meg a színpadon diplomata táskákkal a kezükben táncolva, ez is a dal szövegéhez illeszkedett koreográfiában (keressetek rá Spotifyon, Youtubeon). A koncert második felében megérkezett DESH is a színpadra, itt már dobhártya szaggató sikítások is kísérték a dalokat a közönség által az éneklés és a tánc mellett. Desh szettje nekem nagyon bejött „csillámos” nadrág és mellény, napszemüveg, vagány stíl. A „Ceremónia, Habibi, Rampampam, Pannónia” („Fly” közreműködésével) daloknál felrobbant a Park, mindenki táncolt is az éneklés mellett. A „Mind1” dalnál a közös éneklés, amikor mindenki - jelen esetben az egész Park- üvöltve énekel, mindig hidegrázós, szavakban leírhatatlan élmény (nézzétek meg a videót róla).



A sok konfetti zápor, elköszönés, meghajlás után (az egész stábot színpadra invitálja ilyenkor Azi, a táncosokat, technikusokat, zenészeket, mindenkit beleértve kb. harmincan lehettek a színpadon), még visszatért egy bónusz dalra, ami nem más volt, mint a nem rég kiadott „TARTAROSZ". Nos, itt állam leesett, mert ez egy metal nóta, Azi headbangelve énekel, gitározik és üvölt egyszerre, zseniális dal, némi „Corey Taylor" ihletettséget érzek, jó értelemben (nem véletlen). A bónusz dalra a sapka napszemüveg „jelmeztől" is megvált, a közönség nagy örömére. A bónusz dal végeztével vörös füstbe borult a színpad, Azi elköszönt, levonult, vége volt az estének. Bármikor szívesen megyek el a jövőben is Azahriah koncertjére, remekül szórakoztam, multitalentum a srác. Remélem, nem fejezi be öt év múlva, ahogy egy korábbi interjúban mondta, mert sok van még benne zeneileg és egyre jobb lesz. Jelenleg is turnézik, a környező országokban is fellép, bár a legtöbb buli teltházas már, de hátha kaptok még néhány eseményre jegyet. Az eseményeket Azahriah Facebook oldalán megtaláljátok. Balázs Adrienn Videók Setlist Visszaszámolás Introvertált dal Four moods SzosziAzi Casa De Pápel Téveszmék Aight Lesson B. Filter BLVCK+CIPOE Ill Első nap: Blanks / Második nap: Gát 3korty UNICUMBIA FELKONF: Por Las Buenas La Danza De Los Mirlos El Dia De Mi Suerte Corazón Ceremónia Habibi Bakkpakk Rampapapam Pannónia Rét Tisztán iszom Mind1 XXX Outro Tartarosz [2024.09.23.]